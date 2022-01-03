الإثنين 03 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التضامن» تحتفي برواد العمل التنموي الراحلين في 2021

لوحة شرف
لوحة شرف

احتفت وزارة التضامن الاجتماعي برواد العمل التنموي الذين رحلوا عنا في عام 2021، ولكن بقي أثرهم الطيب في المجتمع، تحت شعار «ويبقي الأثر». 

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي: «فقدناهم في عام 2021 ولكن أياديهم البيضاء مازال أثرها ممتد حتى اليوم، لما تركوه من بصمات عديدة في مجالات العمل التنموي والإنساني».

ووجهت وزارة التضامن الاجتماعي عبر صفحتها الرسمية على مرقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تحية لأرواحهم الطيبة.. ويبقى الأثر.. وهم:-

- جيهان السادات حرم الرئيس الراحل محمد أنور السادات. 
- د. إيهاب سراج الدين مدير عام خدمات نقل الدم بوزارة الصحة. 
- د. عبلة الكحلاوي مؤسسة جمعية الباقيات الصالحات.
- رجل الأعمال محمود العربي مؤسسة العربي للتنمية.
- رجل الأعمال أنسي ساويرس مؤسسة ساويرس للتنمية.
- رجل الأعمال ماجد الفطيم مجموعة الفطيم
- إيڤيلن بوريه مؤسسة مدرسة تعليم وصناعة الخزف بقرية تونس.
- الحاجة نجاة عارضة معرض ديارنا " مطبخ نجاة".

وزيرة التضامن التضامن جيهان السادات الحماية الاجتماعية خدمات نقل الدم عبلة الكحلاوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

إعادة اختراع رجال الأعمال

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