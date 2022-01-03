الإثنين 03 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

العثور على جثة طفلة داخل بالوعة صرف بإدفو

جثة
جثة

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، الاثنين، على جثة طفلة (3 سنوات) فى منطقة الشراونة التابعة لمركز ومدينة إدفو ، وانتقلت سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة.

وانتقل اللواء هيثم الكيلاني، مدير المباحث الجنائية، والمقدم وائل رشاد رئيس مباحث إدفو إلى محل الواقعة وبالفحص تبين أن الجثة لفتاة ملقاة داخل بيارة صرف صحي، وتكثف الأجهزة الأمنية  تحرياتها للوقوف على أسباب الواقعة.

وتلقى مدير أمن أسوان إخطاراً يفيد بالعثور على جثة طفلة داخل بيارة صرف، وتم نقل الجثة إلى مشرحة إدفو العمومية وتحرير محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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