مع تصاعد حدة الإصابات.. هل يمكن الإصابة بفيروس كورونا أكثر من مرة؟

تعتبر النجاة من فيروس كورونا من الأمور الجيدة، فإذا نجحت في التغلب عليه ووصلت إلى الجانب الآخر، لا تعتقد أنك في حماية أبدية من الإصابة بالفيروس القاتل مرة أخرى.

وأوضح الأطباء بمستشفى "cleveland clinic" الطبي، أنه إذا كنت قد أصبت بالفعل بفيروس كورونا ولكن لم يتم تلقيحك، فقد تكون أكثر عرضة للإصابة بالمرض مرة أخرى.

ويجيب إخصائي الأمراض المعدية فرانك إسبير، على عودة الإصابة بفيروس كورونا، بما في ذلك أفضل طريقة لحماية نفسك من الإصابة بالفيروس مرة أخرى.

لماذا يمكنك الحصول على فيروس كورونا أكثر من مرة؟

ويقول الدكتور إسبير، إن العالم يشهد عودة العدوى الآن، أكثر مما كانت عليه خلال بداية الوباء، الأمر الذي يشكل خطرًا، حيث تتضاءل المناعة ضد اللقاحات مع مرور الوقت.

كما أن تراجع الكثير من البلدان عن تطبيق الإجراءات الاحترازية، تسبب في زيادة فرص الإصابة بشكل كبير، خاصة بمتحور أميكرون الجديد.

متحورات فيروس كورونا مسئولة عن إعادة العدوى

أفادت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن متغير دلتا معد على الأقل مرتين مثل المتغيرات السابقة، كما أصبح متغير أميكرون من السلالات التي هددت الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس من قبل.

وأكد الباحثون، أن أي شخص يمكن أن يصاب بـ COVID-19 - الملقحين وغير الملقحين، أولئك الذين أصيبوا به بالفعل وأولئك الذين لم يتم تطعيمهم، حيث يمكن لهذا الفيروس أن يتغلب على مناعة الشخص المضيف ويسبب له عدوى ثانية.

في هذا الصدد أشارت دراسة جديدة، أن الأشخاص غير المحصنين أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا بمقدار 2.34 مرة مقارنة بأولئك الذين تم تطعيمهم بالكامل، مما يؤكد أهمية التطعيم، حتى لو كنت قد أصبت بالفعل بالفيروس.

كما أن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل المناعة معرضون لخطر أعلى للإصابة بفيروس كورونا مرة أخرى.