الإثنين 03 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موظفو الحكومة فى التشيك يحتجون على التطعيم الإجبارى

التشيك
التشيك

وقع أكثر من ثلاثة آلاف من موظفي الحكومة في جمهورية التشيك خطاب احتجاج على خطط لجعل التطعيم ضد كوفيد19- إلزاميا للاستمرار في وظائفهم، ومن بين الموقعين جنود ورجال شرطة وأفراد من أجهزة الإطفاء والإنقاذ.

ويدعو الخطاب الذي نشر اليوم الإثنين رئيس الوزراء الجديد بيتر فيالا إلى سحب القاعدة التي سوف تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من مارس. 

وإلا سيكون هناك، على حد قولهم، موجة من الطرد التي يمكن أن تعرض "الوظائف الأساسية بالدولة" للخطر.

ومررت الحكومة السابقة بقيادة الملياردير الشعبوي أندريه بابيس شرط التطعيم .  

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن معدل التطعيم بين رجال الشرطة والإطفاء في التشيك وصل حتى الآن إلى أكثر من 75 بالمئة ونحو 85 بالمئة للجيش.

ومن ناحية أخرى، وصل المعدل الأسبوعي للإصابات الجديدة في جمهورية التشيك 335 إصابة لكل مئة ألف شخص، رغم أن الرقم الحقيقي قد يكون أعلى حيث إنه تم إجراء فحوصات أقل خلال العطلات.

ويذكر أن، وعلى الجانب الآخر، يتوقع علماء الأوبئة تحولا في اتجاه التراجع في أي يوم الآن جراء انتشار أوميكرون.  

ومن المتوقع أن تصل موجة أوميكرون في يناير وتبلغ ذروتها في نهاية الشهر.

ويبلغ عدد المرضى المصابين بكورونا الذين نقلوا إلى المستشفيات الآن أكثر من ثلاثة آلاف. 

وأكمل نحو 6.65 مليون شخص تطعيمهم الأساسي، وتلقى نحو 2.4 مليون منهم جرعة تعزيزية.

وسجلت جمهورية التشيك أكثر من 1.74 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا و24 ألف حالة وفاة، في عام 2021 وكان أكثر من ثمانية من كل عشرة أشخاص مصابين، غير مطعمين.

وذكر "راديو براغ" التشيكي أن بيانات وزارة الصحة تشير إلى أن حوالي 111 ألف مريض بكوفيد19-، تم إدخالهم إلى المستشفى للعلاج من بين هؤلاء، الذين دخلوا وحدات العناية المركزة، حوالي 87% لم يحصلوا على تطعيم ضد فيروس كورونا.

التشيك كورونا اللقاح كوفيد الصحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

سنة التصنيع

الأكثر قراءة

السيسى يوجه بتقديم هدية لـ«بطلة حلوان»: نموذج للشهامة والمروءة

«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة.. وتُحذر المواطنين

3 قرارات عاجلة من النيابة فى العثور على جثة فتاة أجنبية بالشيخ زايد

البترول: ضخ 25 مليون دولار استثمارات جديدة فى منجم حمش لزيادة الإنتاج

وفاة الإعلامى إبراهيم حجازى بعد صراع مع المرض

راوتر وشهر مجانى لمواطنة تضررت من تأخر الإنترنت المنزلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد محمود عمارة

التعليم بين التطوير والتدمير

حسين دعسة

النازية تعود إلى القارة السوداء.. الفن والثقافة السر

محمود خليل

الأمة تهتف بحياة الزعيم الوطنى «القريب من الله»

محمد العسيري

لماذا تبنى «حياة كريمة» كل هذه المستشفيات؟

مؤمن المحمدي

صنداونز

جمال-أسعد

عيد سعيد على كل المصريين

لواء. محسن الفحام

الرئيس والتنمية وحقوق الإنسان

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية «5»

صور

قرعة كأس الرابطة

جنازة ابراهيم حجازى

رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيئ

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تُضاعف الاستيطان للهروب من استحقاقات السلام

المنظمات الأهلية الفلسطينية تطالب بانتخابات موحدة للبلديات

«بينيت» يطالب الإسرائيليين بتلقى اللقاح وارتداء الأقنعة