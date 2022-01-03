موظفو الحكومة فى التشيك يحتجون على التطعيم الإجبارى

وقع أكثر من ثلاثة آلاف من موظفي الحكومة في جمهورية التشيك خطاب احتجاج على خطط لجعل التطعيم ضد كوفيد19- إلزاميا للاستمرار في وظائفهم، ومن بين الموقعين جنود ورجال شرطة وأفراد من أجهزة الإطفاء والإنقاذ.

ويدعو الخطاب الذي نشر اليوم الإثنين رئيس الوزراء الجديد بيتر فيالا إلى سحب القاعدة التي سوف تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من مارس.

وإلا سيكون هناك، على حد قولهم، موجة من الطرد التي يمكن أن تعرض "الوظائف الأساسية بالدولة" للخطر.

ومررت الحكومة السابقة بقيادة الملياردير الشعبوي أندريه بابيس شرط التطعيم .

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن معدل التطعيم بين رجال الشرطة والإطفاء في التشيك وصل حتى الآن إلى أكثر من 75 بالمئة ونحو 85 بالمئة للجيش.

ومن ناحية أخرى، وصل المعدل الأسبوعي للإصابات الجديدة في جمهورية التشيك 335 إصابة لكل مئة ألف شخص، رغم أن الرقم الحقيقي قد يكون أعلى حيث إنه تم إجراء فحوصات أقل خلال العطلات.

ويذكر أن، وعلى الجانب الآخر، يتوقع علماء الأوبئة تحولا في اتجاه التراجع في أي يوم الآن جراء انتشار أوميكرون.

ومن المتوقع أن تصل موجة أوميكرون في يناير وتبلغ ذروتها في نهاية الشهر.

ويبلغ عدد المرضى المصابين بكورونا الذين نقلوا إلى المستشفيات الآن أكثر من ثلاثة آلاف.

وأكمل نحو 6.65 مليون شخص تطعيمهم الأساسي، وتلقى نحو 2.4 مليون منهم جرعة تعزيزية.

وسجلت جمهورية التشيك أكثر من 1.74 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا و24 ألف حالة وفاة، في عام 2021 وكان أكثر من ثمانية من كل عشرة أشخاص مصابين، غير مطعمين.

وذكر "راديو براغ" التشيكي أن بيانات وزارة الصحة تشير إلى أن حوالي 111 ألف مريض بكوفيد19-، تم إدخالهم إلى المستشفى للعلاج من بين هؤلاء، الذين دخلوا وحدات العناية المركزة، حوالي 87% لم يحصلوا على تطعيم ضد فيروس كورونا.