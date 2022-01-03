الإثنين 03 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

عم فتاة كفرالزيات: لن نترك حق بسنت وسنلاحق المتسببين فى وفاتها

فتاة كفر الزيات
فتاة كفر الزيات

قال علاء شلبي، عم وخال بسنت شلبي، فتاة الغربية التي أقدمت على الانتحار بعد تناولها حبّة غلال سامة، اعتراضًا على قيام شابين بنشر صور مفبركة لها على وسائل التواصل "فيسبوك"، إن شقيقة بسنت أخبرته بانتشار صور مفبركة لشقيقتها بين شباب القرية، الجمعة الماضي، وأنها علمت منذ الخميس بالأمر، ولم تقم بإبلاغ باقي أسرتها لأن والدتها تعاني من جلطة أثرت على حركتها.

أضاف أن والدها واجهها بوجود صور خادشة للحياء بين صفوف شباب القرية لها في وجوده، قبيل صلاة الجمعة الماضي، إلا أنها إنهارت ونفت معرفتها بالصور وأكدت أنها مفبركة وكشفت عن وجود محاولات من شابين لابتزازها منذ فترة، عن طريق تركيب صور مُفبركة، مؤكدًا أنه ووالدها اقتنعا بكلام الفتاة، خاصة أنها حسنة الأخلاق والسمعة وتحفظ القرآن كاملاً عن ظهر قلب منذ عدة سنوات.

وأكد أنه تتبع الصور وشاهدها عبارة عن صورة مُركب عليها وجه بسنت، وآخر وفيديو دون صوت أو ملامح حاولوا نسبه للفتاة، مؤكدًا أن الجسم غير الجسم والشكل غير الشكل، وكنا متأكدين من أن الصور مُفبركة حتي إن والدتها ضمتها إلى حضنها وطلبت منا مغادرة المنزل لتهدئتها وهذا ما اتفقنا عليه جميعًا وهو تهدئة الأمر مع ابنتنا ومحاسبة هؤلاء الشباب، وهما شابان تعرفهما القرية جيدًا، لكننا فوجئنا بأن الصور انتشرت وبدأ التنمر ببسنت، مما أثر على نفسيتها ودفعها لإنهاء حياتها، لترحم نفسها من عذاب الكلام والنظرات، مؤكدًا أن الأسرة لن تترك حق ابنتهم مهما كلفهم الأمر، وسيلاحقون المتسببين في وفاتها.

ويعيش أهالي قرية كفريعقوب بمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية، حالة نفسية صعبة وذلك عقب انتحار فتاة في السادسة عشرة من عمرها بتناولها حبة الغلال السامة، إثر تعرضها للابتزاز على يد مجموعة من الشباب الذين اعتادوا تزوير صور لبنات وسيدات المنطقة وتركيب صور مخلة لهن وابتزازهن بها.

فتاة كفر الزيات
فتاة كفر الزيات
فتاة كفر الزيات نترك إبنتنا وسنلاحق الذين تسببوا وفاتهاعم وفاتها

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