النيابة الإدارية تحيل مدير مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية إلى المحاكمة التأديبية

قررت هيئة النيابة الإدارية بالاسكندرية، إحالة مدير مديرية الشئون الصحية ومسئولين آخرين الى المحكمة التأديبية بسبب تراخيهم والمساس بحقوق الدولة المالية، وشمل قرار الإحالة كلًا من سعيد.م.س، مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، ومحمد.ع. أ، عضو إدارة المشتريات، ومدحت.ا.م، باحث قانونى، ومحمد.ح.م، مدير إدارة التموين الطبى، وغادة.ع.ع، مشرف إدارة التخطيط والمتابعة، وجمال.م.ح، مدير إدارة التفتيش المالى.

ووفقًا لتحقيقات النيابة العامة فى القضية التى حملت رقم ١٧٥٤ لسنة ٢٠٢١ التى باشرها المستشار كريم الرفاعى رئيس نيابة الصحة بإشراف المستشار بهاءالدين شوقى مدير النيابة؛ فإن المذكورين لم يتخذوا الإجراءات اللازمة حيال استكمال وإنهاء الإجراءات الخاصة بعملية رفع كفاءة قسم الاستقبال والطوارئ وجزء من السطح أعلى قسم الحروق بمستشفى راس التين العام والصادر بشأنها موافقة السلطة المختصة في 9/12/2020 وذلك بعدم البت فى طلب تأجيل باقى الأعمال المتبقية للعملية وعدم البت فى موقف العملية بالرغم من علمه بموضوع العملية مما ترتب عليه عدم تنفيذ كامل الأعمال محل العملية والموضحة بأمر الشغل الصادر من إدارة التموين الطبي مركزي في 23/12/2020 وتجميد موقف العملية حتى تاريخه، تراخى فى اتخاذ الإجراءات الجدية واللازمة حيال اعتماد مستندات صرف قيمة المستخلص الجارى الصادر لصالح شركة المقاولات بقيمة الأعمال المنفذة بعملية رفع كفاءة قسم الاستقبال والطوارئ وجزء من السطح أعلى قسم الحروق بمستشفى رأس التين العام والصادربشأنها موافقه السلطه المختصه في 9/12/2020 عن الفترة من1/2/2021 وحتى 19/9/ 2021 مما من شأنه تحميل جهة عمله قيمة فوائد التأخير عن الفترة بين تاريخ تقديم المستندات الرسمية بالمبلغ المطلوب حتى تاريخ الصرف التي تقدر بسعر الائتمان والخصم المعلن لدي البنك المركزي وقت المحاسبة.