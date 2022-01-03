الإثنين 03 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بسبب تفشى «أوميكرون».. مومباى تعلن إغلاق المدارس حتى 31 يناير

مومباى تعلن إغلاق
مومباى تعلن إغلاق المدارس

قالت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، اليوم الإثنين، أن ولاية مومباي الهندية قررت إغلاق المدارس، بداية من اليوم إلى 31 يناير الجاري. 

ونقلت الصحيفة عن مصدر طبي، قوله إن "حالات أوميكرون آخذة في الارتفاع، ولكن عدد حالات الاستشفاء أقل، ولا يعتبر أوميكرون شديدًا مثل متغير دلتا، فهو يبقى في الجهاز التنفسي العلوي، ويتم نقل الأشخاص المصابين بأمراض مصاحبة إلى المستشفى ولكنهم لا يحتاجون إلى الأكسجين". 

وسجلت الهند 33 ألفا و750 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 34 مليونا و922 ألفا و882 مصابا.

وأفادت وزارة الصحة الهندية، وفق ما نقلته صحيفة "إنديا توداي"، اليوم الإثنين، بارتفاع حصيلة الوفيات إلى 481 ألفا و893 شخصا بعد وفاة 123 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت أن 10 آلاف و846 حالة تماثلت للشفاء، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 34 مليونا و295 ألفا و407 أشخاص، ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند 145 ألفا و582 حالة.

وفي سياق متصل، ذكرت الوزارة أن عدد حالات الإصابة بمتحور "أوميكرون" ارتفعت في البلاد إلى 1700 إصابة حتى الآن بعد تسجيل 175 حالة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، وقد تصدرت ولاية "ماهارشترا" عدد الإصابات، حيث سجلت حتى الآن 510 حالات، تلتها ولاية "دلهي" التي سجلت 351 إصابة.

وأفادت "الصحة"، في بيان أمس الأحد، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد وصل إلى 34.88 مليون منذ بدء الجائحة، بينما وصل عدد حالات الوفاة إلى 481770.

الهند مومباي كورونا اوميركو يناير

رئيس التحرير

وائل لطفي

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