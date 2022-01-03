الإثنين 03 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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نجوم الإعلام والرياضة ينعون إبراهيم حجازي: «كان مخلصًا محبًا لمصر»

توفى الناقد الرياضي، والكاتب الصحفي،  إبراهيم حجازي، عضو مجلس الشيوخ، صباح اليوم، وشيعت جنازته عقب صلاة الظهر من مسجد الفاروق بالمعادى،  وكان قد أعلن ماندو حجازي نجل الناقد الرياضي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي- فيس بوك-، رحيل والده،: "إنا لله وإنا إليه راجعون".. انتقل إلى رحمة الله أبويا حبيبى.. تشييع الجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد الفاروق بالمعادى".

قالت الإعلامية ندى بسيوني عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي- تويتر-، أنها تتوجه بالتعازي للصحفيين والإعلاميين والوسط الرياضي في وفاة الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ #إبراهيم_حجازي ، معلقه:"  أسأل الله أن يرحمه وأن يسكنه فسيح جناته وأن ينزل على أهله الصبر والسكينة".

فينا قال المعتز بالله أينو، لاعب سابق،  بمنتخب مصر، والنادي الأهلي، والزمالك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي- تويتر-:" انأ لله وانا اليه راجعون خالص العزاء في وفاة الاستاذ #إبراهيم_حجازي تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

فيما نعى اللاعب أحمد حسام ميدو لاعب ومدرب الزمالك السابق، والناقد الرياضي، قائلًا:" خالص العزاء في وفاة الأستاذ الصحفي القدير الأستاذ #إبراهيم_حجازي كان رجل وطني مخلص في عمله وقامة كبيرة وعلامة في الصحافة الرياضية المصرية..تربينا جميعا على مقاله الأسبوعي يوم الجمعة في جريدة الأهرام..الله يرحمه ويصبر أهله".

فيما أوضح عادل محمود، شاب في العشرين من عمره، عبر صفحته الشخصية على الفيس بوك، أن العالم الرياضي فقد كان علم مؤثر في حياة الوسط الرياضي الجميع كان ينتظر مقالته الأسبوعية قائلًا:" #ابراهيم_حجازي من #رجالة #مصر المخلصين اللي مخافوش #وقت #المحنة وحارب بقلمه #طيور_الظلام".

يذكر أن الراحل قد قدم العديد من برامج التلفاز من بينها " في دائرة الضوء"، وكان مهتمًا بالوسط الرياضي وتطويره، وكان من ضم الداعمين لتنظيم مؤسسة الأهرام للبطولات الرياضية في المناطق الأثرية.

 

إبراهيم حجازي
إبراهيم حجازي
إبراهيم حجازي
إبراهيم حجازي
إبراهيم حجازي
إبراهيم حجازي
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إبراهيم حجازي
إبراهيم حجازي
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