في ذكرى ميلادها.. أبرز إطلالات الفنانة الأكثر أنوثة إلهام شاهين

تهتم النجمة المصرية إلهام شاهين بجمالها وأناقتها، حيث تتمتع بمظهر جرئ ومثير يلفت الأنظار في معظم المناسبات والمهرجانات، فعندما تترك شعرها القصير وتضع مساحيق التجميل الهادئة تزيد إشراقا وأنوثة.

اشتهرت إلهام شاهين بجرأتها ليس فقط في أعمالها الفنية، من خلال مناقشة القضايا المجتمعية الحساسة، ولكن أيضًا في التعبير عن آرائهم والتعبير عن نفسها والرد على منتقديها، وأشارت إلى أنها تكره مواقع التواصل الاجتماعي : "لأنها تضيع الوقت وتسرق حياة الإنسان ، وهناك أشخاص خلف شاشة الهاتف يتنمرون ويهينون".

إلهام شاهين

في عيد ميلادها الموافق 3 يناير نرصد أبرز إطلالاتها، ظهرت الفنانة المصرية إلهام شاهين خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة بإطلالة جذابة، مرتدية فستان أحمر قصير، على شاطئ أحد المنتجعات ضمن مشاركتها في مهرجان الجونة.

ونشرت صورا لها وهي ترتدي فستانا طويل بأكمام مفتوحة باللون البني الفاتح، وتزينت شاهين بمجموعة من الإكسسوارات والمجوهرات الراقية التي أعطتها مظهرًا كاملاً، وحصلت على حقيبة يد متوسطة الحجم من الذهب.

إلهام شاهين

تعتمد إلهام شاهين على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت بعض لمسات المكياج التي كانت ترتكز على الألوان الهادئة التي كشفت جمالها.

وفي وقت سابق قد أثارت جدلا، بعد ظهورها بمقاطع من حفل العشاء الخاص الذي أقيم على هامش مهرجان الجونة، ظهرت بفستان جريء ، ورقصت على أنغام أغنية (3 دقات) يسرا، وبعد الهجوم عليها قالت: "كنت أغني وأنسجم مع كلمات الأغنية، وحتى لو كنت أرقص لم يزعجني هذا الشيء.. أنا حرة في ارتداء ما يناسبني".

إلهام شاهين

وفي ختام مهرجان القاهرة السينمائي هذا العام ظهرت بإطلالة تقليدية، عبارة عن فستان أسود مفتوح من منطقة الصدر، وعليه عقد من نفس ألوان الأكمام، وعلى الرغم من تقليدية الطلة إلا أنها أظهرت جانبا من أنوثتها.