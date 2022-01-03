الإثنين 03 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

العثور على جثة طفلة حديثة الولادة بترعة في البحيرة

جثة
جثة

عثر أهالي مركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، على طفلة حديثة الولادة غريقة بترعة الخندق، وتم انتشال الجثة بمعرفة الأهالي ونقلها لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بالعثور علي طفلة حديثة الولادة غريقة في ترعة الخندق، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى مستشفي إيتاي البارود المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

ومن جانبه قرر مدير أمن البحيرة تشكيل فريق من المباحث الجنائية بالمديرية برئاسة اللواء محمد شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، لكشف غموض الواقعة وملابساتها وضبط مرتكبيها على الفور وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى مركز شرطة ايتاى البارود.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وقررت بعرض جثة الطفلة على الطب الشرعي لبيان معرفة أسباب الوفاة.

وكانت قرية الشعراوي التابعة لمركز حوش عيسى، شهدت أمس الأحد حادثا مأساويا، حيث لقي محمد أحمد عبد اللطيف،37 عاما، عامل، مقيم قرية نجيب محفوظ، مصرعه في الحال، نتيجة سقوط شجرة عليه أثناء سيره أمام مدخل القرية، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى حوش عيسى المركزي.

كما شهد مركز أبو حمص حالة صعق كهربائي أمام المنزل بقرية الشرقية، مما نتج عنه وفاة محمد رجب رمضان شاهين، 35 عاما، سائق توك توك، صعقا بالكهرباء أثناء قيامه بلحام التوك التوك الخاص به أمام منزله، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبوحمص المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق وتم التصريح بالدفن عقب عمل تحريات المباحث.

البحيرة رمضان المباحث محافظ طفلة سائق

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