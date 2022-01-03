ضبط صاحب ثلاجة بحوزته لحوم فاسدة قبل ترويجها للمواطنين بالسيدة زينب

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الإثنين، من ضبط صاحب ثلاجة بحوزته لحوم فاسدة قبل بيعها للمواطنين بمنطقة السيدة زينب محافظة القاهرة.

وتعود الواقعة عندما تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب ثلاجة مواد غذائية ومحل فرم لحوم - كائن بدائرة قسم شرطة السيدة زينب لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر، وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشًا بذلك جمهور المستهلكين، وضبط بحوزته (740 كيلو جرام لحوم – 60 كيلو جرام فول – 20 كيلو جرام مرقة دجاج – ميزان – مفرمة – 500 كيس فارغ).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.