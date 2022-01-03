«الشبورة» تُغلق 4 طرق.. و«المرور» تتابع

تواصل الإدارة العامة للمرور، متابعة غلق 4 طرق رئيسية، بسبب حجب الشبورة المائية الرؤية عن قائدي السيارات.

وأغلقت الإدارة العامة للمرور منذ قليل، الطريق الصحراوى الشرقي القديم وطريق الجيش الجديد، طريق “الزعفرانة – بني سويف” اختصاص البحر الأحمر وطريق “الفيوم الجديد – بني سويف” وطريق "دمو"؛ لوجود شبورة كثيفة منعا لوقوع اى حوادث مرورية لحين تلاشى الشبورة، ووضوح الرؤية، وتهيب الادارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور؛ حفاظًا على سلامتهم.

وكانت هيئة الارصاد الجوية حذرت من ظهور الشبورة الكثيفة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بالطرق السريعة، وأهابت بتوخى الحذر اثناء القيادة على الطرق، منعا لوقوع الحوادث.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور عن مجموعة من الإرشادات العامة للمواطنين، أثناء قيادة السيارات أثناء الشبورة، فى ضوء حرص الإدارة على سلامة وأمن المواطنين، خاصة قائدى السيارات على الطرق السريعة داخل وخارج المدن، بعد تحذيرات الارصاد الجوية

وشددت الإدارة العامة للمرور على المواطنين باتباع بعض الإرشادات العامة قبل التحرك بالسيارة منها، فحص أولى للسيارة لضمان عدم حدوث عطل أو التسبب فى حادث أثناء القيادة و التأكد من اكتمال منسوب الماء بالرادياتير مع التأكد من غلق الأبواب جيدا.

كما أهابت إدارة المرور بالتأكد من وضع الإطارات ووجود المسامير المثبتة بها مع ضبط مرايا السيارة و اختبار كشافات السيارة قبل التحرك وخصوصا أنوار الفرامل والكشافات الأمامية والطوارئ، كما يجب ارتداء حزام الأمان بحيث يتقاطع مع الكتف وليس الرقبة.

وأوضحت إدارة المرور على عدم رفع صوت الكاسيت أو المذياع بأعلى من صوت المحرك حتى تستطيع الشعور بالسيارة وبأصوات آلات التنبيه أو التحذيرات من خارج سيارتك مع استخدام أنوار الانتظار أثناء السير فى الشبورة حتى تكون السيارة مرئية للغير.

وشددت إدارة المرور على عدم تخطى السيارات الأخرى أثناء السير مع الالتزام بالحارة الوسطى والاسترشاد بالخطوط الأرضية وزيادة مسافات الأمان بين السيارات مع منع التوقف على الطريق للسيارات، ويجب استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لإشعار الآخرين بوجود السيارة.