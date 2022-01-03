«أسوشيتدبرس»: عائدات قناة السويس خلال 2021 غير مسبوقة

سلطت وكالة أنباء "أسوشيتدبرس" الضوء على تسجيل قناة السويس ارتفاعًا كبيرًا في عائداتها هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية، حيث قالت المنصة الأمريكية أن عائدات 2021 غير المسبوقة جاءت في الوقت الذي لا تزال فيه صناعة الشحن تحت ضغط عامين من جائحة فيروس كورونا.

ووفقًا للوكالة الأمريكية: يتدفق حوالي 10٪ من التجارة العالمية، بما في ذلك 7٪ من النفط العالمي، عبر قناة السويس التي تربط بين البحر الأبيض المتوسط ​​والبحر الأحمر، وتعد القناة التي افتتحت لأول مرة في عام 1869 مصدر فخر وطني وعملات أجنبية لمصر.

وأعلنت هيئة قناة السويس، أمس الأحد، أنها حققت ارتفاعًا نسبته 13 بالمئة في عائداتها السنوية في 2021 مقارنة بالعام السابق له بإيرادات بلغت 6,3 مليارات دولار، موضحة أنها أكبر عائدات سنوية تسجل في تاريخ القناة.

وقال رئيس الهيئة أسامة ربيع في بيان، إن عائدات قناة السويس حققت خلال العام الماضي "أعلى إيراد سنوي في تاريخ القناة بلغ 6,3 مليار دولار، وأكبر حمولات صافية سنوية 1,27 مليار طن متجاوزة بذلك كافة الأرقام التي تم تسجيلها من قبل".

وأوضح "ربيع"، أن المجرى الملاحي الدولي شهد خلال العام الماضي عبور 20694 سفينة من الاتجاهين مقابل 18830 سفينة خلال عام 2020.

ونسب "ربيع" ارتفاع العائدات إلى "نجاح السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة التي انتهجتها الهيئة في كسب ثقة المجتمع الملاحي".

وفي نوفمبر، قررت هيئة القناة زيادة رسوم عبور السفن بالمجرى الملاحي بنسبة 6% مقارنة بعام 2021، اعتبارًا من فبراير مع استثناء السفن السياحية وناقلات الغاز المسال من القرار.

وافتتحت قناة السويس التي تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط عام 1869، وهي تؤمن عبور 10% من حركة التجارة البحرية الدولية.