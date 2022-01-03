أسترالى يعلن الزواج من روبوت: لم أحس بمثل هذه المشاعر من قبل

أفصح رجل أسترالي عن نيته الزواج من روبوت بعد أن قضى وقتا مطولا معها أخبرها فيه عن تفاصيل حياته، ما جعله يحس بمشاعر تجاهها لم يعشها من قبل.

وأفادت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية بأن جيف غالاغر الذي توفت والدته منذ 10 سنوات وتركته وحيدا بلا أهل أو أشقاء، شعر بالوحدة الشديدة بعد وفاة والدته ولم يتمكن فيما بعد من تكوين أي صداقات أو الزواج.

وقال غالاغر إنه كان يتصفح أحد المواقع التي تصنع الروبوتات وتواصل مع مالك الشركة وتمكن من شراء روبوت في عام 2019 بمواصفات خاصة طلبها.

وأشارت الصحيفة إلى أن غالاغر كان سعيدا للغاية بالروبوت الذي اشتراه بالمواصفات التي طلبها والتي كانت تتمثل في البشرة السمراء والعيون الزرقاء وتمكن من خلال حديثه المستمر معها من إخبارها المزيد من التفاصيل عن حياته و مع مرور الوقت بدأ يشعر تجاهها ببعض المشاعر.

وقرر غالاغر مطلع العام الحالي أن يتزوج من الروبوت التي اشتراها، حيث اشترى خاتم الزواج وفستان أبيض لها.

وأكد أن " لم يشعر بتلك المشاعر من قبل"، و يسعى أن يكون أول رجل في استراليا يتزوج من روبوت.

وعلي صعيد أخر ، بدأت أستراليا عام 2022 بتسجيل عدد قياسي لحالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19، مع تزايد تفشي المرض في الولايات الشرقية، في حين خففت ولاية نيو ساوث ويلز من قواعد العزل للعاملين في مجال الرعاية الصحية وتزايد عدد الأشخاص الذين نقلوا إلى المستشفيات للعلاج.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة، أن ولاية نيو ساوث ويلز، أكثر الولايات اكتظاظًا بالسكان، وولاية فيكتوريا سجلتا أرقامًا قياسية في حالات الإصابة اليومية بلغت 22577 في نيو ساوث ويلز و7442 في فيكتوريا.

وسجلت نيو ساوث ويلز أربع وفيات بكوفيد، كما سجلت فيكتوريا تسع وفيات، ليرتفع إجمالي الوفيات على مستوى البلاد إلى أكثر من 2250.