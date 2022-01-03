الإثنين 03 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

تقرير بريطانى: قناة السويس حققت قفزة تاريخية فى العائدات

قناة السويس
قناة السويس

أشاد  موقع " ميدل ايست أون لاين" البريطاني بالارتفاع الكبير في عائدات قناة السويس، معتبرة أن قناة السويس حققت قفزة" تاريخية " في العائدات، مؤكدًا أن قناة السويس تتجاوز حادثة "إيفر جيفن".

وأعلنت هيئة قناة السويس، أمس الأحد، أنها حققت ارتفاعًا نسبته 13 بالمئة في عائداتها السنوية في 2021 مقارنة بالعام السابق له بإيرادات بلغت 6,3 مليارات دولار، موضحة أنها أكبر عائدات سنوية تسجل في تاريخ القناة.

وقال رئيس الهيئة أسامة ربيع في بيان، إن عائدات قناة السويس حققت خلال العام الماضي "أعلى إيراد سنوي في تاريخ القناة بلغ 6,3 مليار دولار، وأكبر حمولات صافية سنوية 1,27 مليار طن متجاوزة بذلك كافة الأرقام التي تم تسجيلها من قبل".

وأوضح "ربيع"، أن المجرى الملاحي الدولي شهد خلال العام الماضي عبور 20694 سفينة من الاتجاهين مقابل 18830 سفينة خلال عام 2020.

ونسب "ربيع" ارتفاع العائدات إلى "نجاح السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة التي انتهجتها الهيئة في كسب ثقة المجتمع الملاحي".

وفي نوفمبر، قررت هيئة القناة زيادة رسوم عبور السفن بالمجرى الملاحي بنسبة 6% مقارنة بعام 2021، اعتبارًا من فبراير مع استثناء السفن السياحية وناقلات الغاز المسال من القرار.

وافتتحت قناة السويس التي تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط عام 1869، وهي تؤمن عبور 10% من حركة التجارة البحرية الدولية.

وفي 2015، أعلن الرئيس  عبد الفتاح السيسي افتتاح مشروع لتوسعة القناة يهدف إلى تقليل فترات الانتظار ومضاعفة عدد السفن التي تستخدمها بحلول 2023.

وفي 11 أيار من العام الماضي، وافق السيسي على مشروع لتطوير قناة السويس يشمل توسعة وتعميق الجزء الجنوبي للقناة بعد حادث جنوح سفينة الحاويات العملاقة "إيفر جيفن" التي عطلت الملاحة في الممر المائي نحو أسبوع.

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