دراسة أمريكية: الثوم يخفض مستويات الكوليسترول بالدم

أظهرت دراسة أمريكية حديثة أجراها باحثون في جامعة "نيويورك"، أن الثوم يمكنه إحداث انخفاض ملحوظ في مستويات "الكوليسترول" في الدم.

وقال باحثوا الدراسة الأمريكية- المنشورة في موقع (health archive) المتخصص في الشؤون الطبية: إن ارتفاع مستويات "الكوليسترول" تزيد من خطر التعرض لمجموعة متنوعة من المضاعفات الصحية، منها على سبيل المثال لا الحصر، الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وأضافوا: أن "غالبًا ما تتطلب إدارة (الكوليسترول) مزيجًا من النظام الغذائي الجيد والتمارين المنتظمة والأدوية، لذلك يعد (الثوم) أحد الأطعمة التي تم ربطها بشكل إيجابي بـ (الكوليسترول) الجيد".



وتابعوا أن الأشخاص الذين تناولوا "الثوم" لوحظ انخفاض في مستوى "الكوليسترول" من 200 ملجم / ديسيلتر، إلى 15.7 ملجم / ديسيلتر.



وخلص الباحثون- في دراستهم- إلى القول: "إن البيانات المتاحة تشير إلى أن (الثوم) يتفوق على الدواء الوهمي في خفض مستويات الكوليسترول الكلية".

واعتاد الكوليسترول أن يكون عنصرًا ضارًا في أي وجبة، عندما يتعلق الأمر بمرض قلبي، لكن تشير الأبحاث إلى أنه ليس الكوليسترول هو سبب الضرر، حيث إن هناك الكثير من الأطعمة التي تحتوي على الكوليسترول، وهي تعتبر صحية لتناولها بانتظام، خلال نظامك الغذائي.

ووفقًا لموقع insider، ما تحتاج إلى الانتباه إليه هو الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة أو المتحولة، ثبت أن هذه الأطعمة تزيد من مستوى الكوليسترول الضار، المعروف أيضًا باسم "الكوليسترول الضار" في الدم، مما قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، في تقرير لها، إلى أنه يمكن أن يسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية الخطيرة.

ويُعرف الكوليسترول بأنه مادة دهنية في الدم، والكثير من الكوليسترول يمكن أن يسد الأوعية الدموية، وفي بعض الحالات، يكون ارتفاع الكوليسترول وراثيًا، ولكن السبب الرئيسي وراء ذلك هو عوامل نمط الحياة مثل زيادة الوزن، وعدم ممارسة الرياضة بشكل كاف، وتناول الأطعمة الدهنية والتدخين وشرب الكحول.

ويمكن أن يؤدي ارتفاع الكوليسترول في الدم إلى مشاكل في القلب أو سكتة دماغية، لذلك من المهم للغاية اتخاذ خطوات لخفض ارتفاع الكوليسترول في الدم.

ووفقًا لموقع NHS، يجب على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول محاولة تناول كميات أقل من الأطعمة التالية الغنية بالدهون المشبعة:

• فطائر اللحم والنقانق واللحوم الدهنية.

• الزبدة والسمن.

• الكريمة والجبن.

• البسكويت.

• الأطعمة التي تحتوي على زيت جوز الهند أو زيت النخيل.

وبدلًا من ذلك، يجب على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول محاولة تناول المزيد من الأطعمة التالية التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة:

• الأسماك الزيتية مثل الماكريل والسلمون.

• الأرز البني والخبز والمكرونة.

• المكسرات والبذور.

• فواكه وخضراوات.