الإثنين 03 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

دراسة أمريكية: الثوم يخفض مستويات الكوليسترول بالدم

الثوم
الثوم

 أظهرت دراسة أمريكية حديثة أجراها باحثون في جامعة "نيويورك"، أن الثوم يمكنه إحداث انخفاض ملحوظ في مستويات "الكوليسترول" في الدم.

وقال باحثوا الدراسة الأمريكية- المنشورة في موقع (health archive) المتخصص في الشؤون الطبية: إن ارتفاع مستويات "الكوليسترول" تزيد من خطر التعرض لمجموعة متنوعة من المضاعفات الصحية، منها على سبيل المثال لا الحصر، الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وأضافوا: أن "غالبًا ما تتطلب إدارة (الكوليسترول) مزيجًا من النظام الغذائي الجيد والتمارين المنتظمة والأدوية، لذلك يعد (الثوم) أحد الأطعمة التي تم ربطها بشكل إيجابي بـ (الكوليسترول) الجيد".


وتابعوا أن الأشخاص الذين تناولوا "الثوم" لوحظ انخفاض في مستوى "الكوليسترول" من 200 ملجم / ديسيلتر، إلى 15.7 ملجم / ديسيلتر.


وخلص الباحثون- في دراستهم- إلى القول: "إن البيانات المتاحة تشير إلى أن (الثوم) يتفوق على الدواء الوهمي في خفض مستويات الكوليسترول الكلية".

واعتاد الكوليسترول أن يكون عنصرًا ضارًا في أي وجبة، عندما يتعلق الأمر بمرض قلبي، لكن تشير الأبحاث إلى أنه ليس الكوليسترول هو سبب الضرر، حيث إن هناك الكثير من الأطعمة التي تحتوي على الكوليسترول، وهي تعتبر صحية لتناولها بانتظام، خلال نظامك الغذائي.

ووفقًا لموقع insider، ما تحتاج إلى الانتباه إليه هو الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة أو المتحولة، ثبت أن هذه الأطعمة تزيد من مستوى الكوليسترول الضار، المعروف أيضًا باسم "الكوليسترول الضار" في الدم، مما قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، في تقرير لها، إلى أنه يمكن أن يسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية الخطيرة. 

ويُعرف الكوليسترول بأنه مادة دهنية في الدم، والكثير من الكوليسترول يمكن أن يسد الأوعية الدموية، وفي بعض الحالات، يكون ارتفاع الكوليسترول وراثيًا، ولكن السبب الرئيسي وراء ذلك هو عوامل نمط الحياة مثل زيادة الوزن، وعدم ممارسة الرياضة بشكل كاف، وتناول الأطعمة الدهنية والتدخين وشرب الكحول.

ويمكن أن يؤدي ارتفاع الكوليسترول في الدم إلى مشاكل في القلب أو سكتة دماغية، لذلك من المهم للغاية اتخاذ خطوات لخفض ارتفاع الكوليسترول في الدم.

ووفقًا لموقع NHS، يجب على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول محاولة تناول كميات أقل من الأطعمة التالية الغنية بالدهون المشبعة:

• فطائر اللحم والنقانق واللحوم الدهنية.

• الزبدة والسمن.

• الكريمة والجبن.

• البسكويت.

• الأطعمة التي تحتوي على زيت جوز الهند أو زيت النخيل.

وبدلًا من ذلك، يجب على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول محاولة تناول المزيد من الأطعمة التالية التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة:

• الأسماك الزيتية مثل الماكريل والسلمون.

• الأرز البني والخبز والمكرونة.

• المكسرات والبذور.

• فواكه وخضراوات.

دراسة على أنخفاض مستويات اصابة امريكية دراسة أمريكية النوبات القلبية النظام النظام الغذائي التمارين السكتات الدماغية الامريكية الأطعمة الكوليسترول في الدم جامعة نيويورك الباحثون مستويات الكوليسترول في الدم علي سبيل المثال المضاعفات الصحية

رئيس التحرير

وائل لطفي

سنة التصنيع

الأكثر قراءة

أنباء عن استهداف قاعدة زليكان التركية شمالى العراق بأكثر من 10 صواريخ

محمد الباز: الناس تتعامل مع كورونا على أنه انتهى وعلينا الالتزام

«تابعه الجميع».. رد فعل كييف على كلمة بوتين بمناسبة العام الجديد

تامر حسنى يرد على تصريحات على الحجار لـ محمد الباز: «شرف لى ألحن ليك»

الشرطة الهولندية تفرق مظاهرة محظورة ضد سياسات الحكومة لمواجهة كورونا

دراسة أمريكية: الثوم يخفض مستويات الكوليسترول بالدم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

النازية تعود إلى القارة السوداء.. الفن والثقافة السر

محمود خليل

الأمة تهتف بحياة الزعيم الوطنى «القريب من الله»

محمد العسيري

لماذا تبنى «حياة كريمة» كل هذه المستشفيات؟

مؤمن المحمدي

صنداونز

جمال-أسعد

عيد سعيد على كل المصريين

لواء. محسن الفحام

الرئيس والتنمية وحقوق الإنسان

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية «5»

القس. رفعت فكرى

حتى لا نندم

صور

رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيئ

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول إسرائيلى يوقع أمر هدم منزل «أبوشخيدم» مُنفذ عملية القدس

خبير صحة إسرائيلي يرجح إصابة ثلث الإسرائيليين بأوميكرون خلال 3 أسابيع

فلسطين تبدأ حراكا لإطلاق سراح أسير مضرب عن الطعام لدى إسرائيل