الأحد 02 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مجلس جامعة الوادى الجديد يناقش تخفيف أعباء المصروفات الدراسية

جامعة الوادي الجديد
جامعة الوادي الجديد

عقد مجلس جامعة الوادي الجديد، اليوم الأحد، اجتماعًا برئاسة الدكتور عبدالعزيز طنطاوى بحضور عمداء كليات الجامعة وأمين عام الجامعة المساعد، لمناقشة نسب الطلاب المسددين للرسوم الجامعية.

وأكد طنطاوي أن إدارة الجامعة حريصة على مساندة ودعم أبنائها الطلاب ممن يواجهون صعوبات اجتماعية تعيقهم عن سداد المصروفات الدراسية وكذلك مصروفات الكتب، موضحًا أن العام الجامعي الحالي "2021- 2022" شهد دعم 580 طالبًا من طلاب الجامعة بمبلغ 300 ألف جنيه تقريبًا؛ دعمًا من الجامعة والهيئات والمؤسسات والأفراد.

وأكد رئيس الجامعة أن الجامعة حريصة على  تخفيف الأعباء عن الطلاب والمساهمة في رفع الكفاءة العملية التعليمية موجهًا بطباعة الكتب الجامعية داخل مطبعة الجامعة بسعر التكلفة للطلاب الراغبين في طباعة الكتب الإلكترونية في ذلك بدلاً من تحمل أعباء طباعتها خارج الجامعة بأسعار مرتفعة على أن تكون الطباعة بناءً على موافقة أستاذ المادة.

ووافق مجلس الجامعة فى جلسته على اعتماد ضوابط وآليات تقديم تصاريح السفر بالمدن الجامعية في ضوء التحول الرقمي.

 

 

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رئيس جامعة الوادي الجديد اجتماع مجلس الجامعة مساندة ودعم أبنائها الطلاب سداد المصروفات الكفاءة العملية التعليمية

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