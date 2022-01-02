الإثنين 03 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

آيتن عامر: أتمنى أغنية «بناقص» تعجب البنات

الفنانة آيتن عامر
الفنانة آيتن عامر

أعربت الفنانة آيتن عامر عن سعادتها الكبيرة لتسجيلها أولى أعمالها الفنية في الغناء، وهى أغنية جديدة حملت اسم "بناقص" وهى من إنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز، ومن المُقرر طرحها في الأسبوع الأول من العام الجديد ٢٠٢٢.

وتابعت آيتن، لـ"الدستور": "مبسوطة جدًا بتحقيقي أمنية من أمنياتي مع بداية 2022، وأتمنى أنها تعجب الناس ويتسمتعوا بيها، ومش هتكون آخر أغنية بقدمها"، مشيرًة إلى أن التعاون مع وليد سعد والملحن أحمد إبراهيم ممتع ومفيد جدًا، ومثمر.

بناقص

واستلمت شركة لايف ستايلز ستوديوز الإعلان الترويجي لأغنية "بناقص"، تمهيداً لطرح فيديو كليب الأغنية في السابع من يناير الجاري حصرياً عبر قناة الشركة الرسمية على يوتيوب.

وتعد أغنية "بناقص" أول عمل غنائي لـ آيتن عامر، واستغرق تنفيذه وقتاً كافياً حرصاً من كافة الأطراف على تقديم عمل غنائي ضخم من ناحية الصوت والصورة، وأغنية "بناقص"، ومن كلمات تامر حسين وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم.

ويحمل كليب أغنية "بناقص" توقيع المخرجة بتول عرفة، ومن المقرر عرض وبث الأغنية عبر الفضائيات والإذاعات العربية ضمن خطة دعم كاملة.

ونشرت عامر برومو الأغنية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلقت عليه قائلة: "أخيرًا وبعد 18 سنة تأجيل، أول أغنية ليا هتنزل يوم 7 يناير والحقيقة هو يوم مميز جدًا، وربنا يستر".

أضافت: "شكرًا لشركة لايف ستايلز ستوديوز اللي تحمست للمشروع ونفذوه على أكمل وجه مع فريق عمل من أهم الفنانين في الوسط الفني، صورنا الكليب إمبارح الحمد لله وبشكر أختي وصاحبتي بتول عرفة على تعبها ومجهودها وكل الكرو اللي بجد تعبوا واشتغلوا 24 ساعة بلا توقف ولا راحة".

ومن المقرر أن تشارك أيتن عامر في رمضان 2022 بمسلسلين أولهما «مكتوب عليا» مع أكرم حسني من إخراج خالد الحلفاوي، ومسلسل «أولاد عابد» إخراج أكرم فريد، وقالت عن شخصيتها فيه إنها صعبة ومركبة.

أيتن عامر الفنانة أيتن عامر أغنية جديدة بناقص البنات

رئيس التحرير

وائل لطفي

سنة التصنيع

الأكثر قراءة

محمد الباز: الناس تتعامل مع كورونا على أنه انتهى وعلينا الالتزام

رابط أسرع.. موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية

«بريئة يا ماما».. القصة الكاملة لهاشتاج «حق بسنت لازم يرجع»

«شبورة ورياح وأمطار».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

«تامر حسنى» يرد على تصريحات «علي الحجار» لـ «محمد الباز»

انتشار سيارات رفع مياه الأمطار بالطرق والشوارع فى كفر شكر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

النازية تعود إلى القارة السوداء.. الفن والثقافة السر

محمود خليل

الأمة تهتف بحياة الزعيم الوطنى «القريب من الله»

محمد العسيري

لماذا تبنى «حياة كريمة» كل هذه المستشفيات؟

مؤمن المحمدي

صنداونز

جمال-أسعد

عيد سعيد على كل المصريين

لواء. محسن الفحام

الرئيس والتنمية وحقوق الإنسان

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية «5»

القس. رفعت فكرى

حتى لا نندم

صور

رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيئ

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول إسرائيلى يوقع أمر هدم منزل «أبوشخيدم» مُنفذ عملية القدس

خبير صحة إسرائيلي يرجح إصابة ثلث الإسرائيليين بأوميكرون خلال 3 أسابيع

فلسطين تبدأ حراكا لإطلاق سراح أسير مضرب عن الطعام لدى إسرائيل