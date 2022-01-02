آيتن عامر: أتمنى أغنية «بناقص» تعجب البنات

أعربت الفنانة آيتن عامر عن سعادتها الكبيرة لتسجيلها أولى أعمالها الفنية في الغناء، وهى أغنية جديدة حملت اسم "بناقص" وهى من إنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز، ومن المُقرر طرحها في الأسبوع الأول من العام الجديد ٢٠٢٢.

وتابعت آيتن، لـ"الدستور": "مبسوطة جدًا بتحقيقي أمنية من أمنياتي مع بداية 2022، وأتمنى أنها تعجب الناس ويتسمتعوا بيها، ومش هتكون آخر أغنية بقدمها"، مشيرًة إلى أن التعاون مع وليد سعد والملحن أحمد إبراهيم ممتع ومفيد جدًا، ومثمر.

بناقص

واستلمت شركة لايف ستايلز ستوديوز الإعلان الترويجي لأغنية "بناقص"، تمهيداً لطرح فيديو كليب الأغنية في السابع من يناير الجاري حصرياً عبر قناة الشركة الرسمية على يوتيوب.

وتعد أغنية "بناقص" أول عمل غنائي لـ آيتن عامر، واستغرق تنفيذه وقتاً كافياً حرصاً من كافة الأطراف على تقديم عمل غنائي ضخم من ناحية الصوت والصورة، وأغنية "بناقص"، ومن كلمات تامر حسين وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم.

ويحمل كليب أغنية "بناقص" توقيع المخرجة بتول عرفة، ومن المقرر عرض وبث الأغنية عبر الفضائيات والإذاعات العربية ضمن خطة دعم كاملة.

ونشرت عامر برومو الأغنية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلقت عليه قائلة: "أخيرًا وبعد 18 سنة تأجيل، أول أغنية ليا هتنزل يوم 7 يناير والحقيقة هو يوم مميز جدًا، وربنا يستر".

أضافت: "شكرًا لشركة لايف ستايلز ستوديوز اللي تحمست للمشروع ونفذوه على أكمل وجه مع فريق عمل من أهم الفنانين في الوسط الفني، صورنا الكليب إمبارح الحمد لله وبشكر أختي وصاحبتي بتول عرفة على تعبها ومجهودها وكل الكرو اللي بجد تعبوا واشتغلوا 24 ساعة بلا توقف ولا راحة".

ومن المقرر أن تشارك أيتن عامر في رمضان 2022 بمسلسلين أولهما «مكتوب عليا» مع أكرم حسني من إخراج خالد الحلفاوي، ومسلسل «أولاد عابد» إخراج أكرم فريد، وقالت عن شخصيتها فيه إنها صعبة ومركبة.