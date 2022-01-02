«التضامن» تعلن تفاصيل جولات «القباج» خلال 2021 (صور)

نشرت وزارة التضامن الاجتماعي، تفاصيل الجولات التفقدية للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن خلال 2021 والتي جاءت كالآتي:

فبراير

-زارت محافظة بورسعيد والتقت بممثلي 20 جمعية أهلية.

-تفقد مساكن الأمل.

-تفقد مركز العزيمة.

-افتتاح وحدة التضامن الاجتماعي داخل جامعة بورسعيد.

-تفقدت مساكن فاطمة الزهراء ومساكن اللبائة التي تم تطويرها.

مـارس

-وضع حجر الأساس لمجمع المستقبل للخدمات المتكاملة.

-إطلاق قافلة "كساء وغذاء" ببني سويف.

-تسليم دراجات بخارية ومشروعات صغيرة.

-افتتاح المرحلة الأولى لدار الأيدي الآمنة والتي تعد أول دار لرعاية الفتيات بلا مأوى في الصعيد.

-افتتاح معرض ديارنا للأثاث الدمياطي.

تفقد معرض كلية التربية النوعية للفنون التشكيلية بجامعة أسيوط.

-زيارة مفاجأة لدار الصف لرعاية الفتيات.

-تفقد دار حنين للبنين.



ابريل

وجهت القباج الهلال الأحمر المصري باتخاذ كافة الإجراءات والإسعافات الأولية للمصابين فى حادث قطار رقم 949 القاهرة المنصورة -القليوبية.



-المشاركة في مؤتمر "الصعيد بيتغير.

-تلبية لدعوة الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية.

-أشارت القباج إلى أن الرؤية السياسية حاليا للدولة تركز على رفع مؤشرات التنمية وتحسين جودة، حياة الأسرة في جميع مناطق الجمهورية.



مايو

إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "بر أمان" بالتعاون مع صندوق تحيا مصر والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بالفيوم.

يونيو



-تفقد مركز العزيمة لتأهيل مرضى الإدمان.

-افتتاح مجمع الطفولة بعد تطويره مطروح.

-افتتاح مركز الرعاية النهاري لأطفال التوحد.

-تفقد دار رعاية الأيتام بنين بالكيلو 7.



يونيو



-تسليم أدوات صيد وشباك ل 1100 صياد ببحيرة مريوط من المستفيدين من المرحلة الأولى لمبادرة "بر أمان"بالتعاون مع صندوق تحيا مصر و الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الإسكندرية.

يوليو

-افتتاح معرض ديارنا مارينا بمطروح بحضور محافظ مطروح ومجموعة من نجوم المجتمع.



اغسطس

-إطلاق مبادرة "تتلف في حرير" فى الفيوم.

-تفقد نموذج من المدارس المجتمعية.

-تفقد عدد من عيادات 2 كفاية.

-تدشين قافلة التمكين الاقتصادي التي نظمها برنامج فرصة.



سبتمبر

-إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية بر أمان وارتفاع عدد المستفيدين إلى 18 ألف صياد.

-تخصيص 30 مليون جنيه لمشروعات التمكين الاقتصادى تنفيذا شمال سيناء لتوجيهات الرئيس.

-ضم 6500 أسرة تكافل وكرامة.

-زيادة الدعم النقدى لصيادي البحر المتوسط.

-توفير أطراف صناعية وكراسي متحركة لعدد من ذوي الإعاقة.

-تقديم مشروع عصارات الزيتون ومشروعات لتربية الأغنام وخط لإنتاج الملابس وأنوال السجاد بتمويل 10 مليون جنيه.

-إطلاق مبادرة العودة للمدارس بتوزيع 5 آلاف شنطة مدرسية و3 آلاف شنطة حماية شخصية لمكافحة كورونا.

أكتوبر



مشاركة وزيرة التضامن الاجتماعي في أعمال الدورة ال76للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب خلال الفترة 24 - 25 أكتوبر بدولة الأردن.



أكتوبر

-إطلاق حملة "بالوعي مصر بتتغير للأفضل" بالشراكة مع مؤسسسة حياة كريمة فى محافظة المنيا



نوفمبر

حضور الحفل التاريخي لافتتاح طريق الكباش بمحافظة الأقصر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ديسمبر

ترأست وزيرة التضامـن الاجتمـاعي وفد مصر في الدورة ال41 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب بمدينة الرياض.

وزيرة التضـامن الاجتماعي تشارك في افتتاحات رئيس الجمهورية لعدد من المشروعات في مدينة أسوان الجديدة وتستعرض المنتجات الحرفية والتراثية لأهالي الصعيد اسوان.

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