الأحد 02 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

صلاح فضل وراجح داوود وإبراهيم عيسى وعبدالله السناوي في عزاء جابر عصفور (صور)

عزاء الدكتور جابر
عزاء الدكتور جابر عصفور

وصل منذ قليل، الدكتور صلاح فضل رئيس مجمع اللغة العربية، والكاتب الصحفى إبراهيم عيسى، والكاتب الصحفى عبدالله السناوي والكاتب الصحفى جمال فهمي، والمبدع الكبير راجح داود، والكاتب والباحث نبيل عبدالفتاح، عزاء الدكتور جابر عصفور بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، حيث حرصوا على أداء واجب العزاء لابن الفقيد وزوجته الدكتورة هالة فؤاد، بحضور كل من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، والدكتور سعيد المصرى، وعدد من المثقفين المصريين.

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يذكر أن رحل الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق أول أمس الجمعة عن عمر ناهز 77 عامًا بعد تعرضه لوعكة صحية ألمت به، وشيعت جنازة عصفور أمس السبت من حرم جامعة القاهرة، بحضور رئيس الجامعة الدكتور محمد عثمان الخشت ووزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم وعدد من قيادات وزارة الثقافة والشخصيات العامة. 

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ولد الدكتور جابر عصفور يوم 25 مارس 1944، بالمحلة الكبرى، وحصل على الليسانس من قسم اللغة العربية بكلية الآداب - جامعة القاهرة، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، يونيو 1965م، كما حصل على درجة الماجستير من قسم اللغة العربية بكلية الآداب - جامعة القاهرة، بتقدير ممتاز فى يوليو 1969، عن رسالة بعنوان "الصورة الفنية فى التراث النقدى والبلاغي"، كما شغل وظيفة معيد بقسم اللغة العربية بكلية الآداب - جامعة القاهرة، اعتبارًا من 19 /3 /1966م.

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ثم شغل وظيفة مدرس مساعد بقسم اللغة العربية بكلية الآداب - جامعة القاهرة اعتبارًا من 29 /11 /1969م، ووظيفة مدرس بالقسم نفسه اعتبارًا من 18 /7 /1973م. كما عمل أستاذًا مساعدًا «زائرًا» للأدب العربي، بجامعة وسكونسن - ماديسون - الولايات المتحدة الأمريكية، أغسطس 1977 إلى أغسطس 1978م، وشغل وظيفة أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية بكلية الآداب - جامعة القاهرة، اعتبارًا من 11 /10 /1978م، كما عمل أستاذًا «زائرًا» للنقد العربى بكلية الآداب - جامعة صنعاء، أبريل 1980م، وعمل أستاذ «زائر» للنقد العربي، جامعة استكهولم - السويد، سبتمبر 1981 إلى يونيو 1982، وشغل وظيفة أستاذ النقد الأدبي، قسم اللغة العربية، كلية الآداب، جامعة القاهرة، اعتبارًا من 11 /10 /1983، وعمل أستاذًا «معارًا» للنقد الأدبى بكلية الآداب.

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الدكتور صلاح فضل رئيس مجمع اللغة العربية ابراهيم عيسى عبدالله السناوي جمال فهمى عزاء جابر عصفور

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