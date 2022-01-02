استمرار حبس متهم بالإتجار في الاستروكس بالسلام 15 يوما

قرر قاضي المعارضات المختص، استمرار حبس عاطل متهم بحيازة كمية من مخدر “الأستروكس” بقصد الاتجار بها بدائرة القسم لمدة 15 يوم علي ذمة التحقيقات.

وخلال التحقيقات أنكر المتهم، حيازة المواد المخدرة، قائلًا: "معرفش عنها حاجة ومش بتاعتي".

وأشارت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة، إلى قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، متخذًا من المنطقة محل سكنه مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه حال تواجده بالمنطقة سكنه مستقلًا سيارة ملكه "بدون لوحات معدنية "، وبحوزته كمية من مخدر الإستروكس، وبندقية خرطوش، وعدد من الطلقات لذات العيار، هاتف محمول، ومبلغ مالي، وميزان حساس وبتحرير محضر بالواقعة تولت النيابة العامة التحقيق