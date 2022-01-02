«التخطيط»: تصوير المحافظات من الفضاء يوميا لرصد التعديات والمخالفات

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن الانتهاء تطوير 26 وحدة متغيرات مكانية بدواوين عموم المحافظات، وتطوير 292 مركز متغيرات مكانية فرعي داخل المحافظات على مستوى الجمهورية، في إطار مشروع البنية المعلوماتية المكانية (المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية NSDI).

وأضافت الوزارة، في بيان، أنه تم إتاحة مرئيات فضائية بدقة مكانية 3 متر يومية تغطي جمهورية مصر العربية من خلال وحدة إتاحة التصوير الفضائي إلى جانب إتاحة مرئيات فضائية عالية الدقة 30 - 80 سم تغطي الأماكن المؤهولة بالسكان، لترشيد أوجه الإنفاق الحكومي والجهد المتكرر في شراء الصور الفضائية والمقدر بقيمة 300 مليون جنيه.

وأشارت الوزارة إلى إصدار تقارير المتغيرات المكانية بشكل يومي بإجمالي 609088 متغير حتى الآن، كما يقوم المركز بتحليل الصور الفضائية واستخراج المتغيرات المكانية، متابعة المتغيرات المكانية ومؤشرات أدائها، كما تقوم وحدات المتغيرات المكانية بالمحافظات بتقديم خدمات "شهادة المتغيرات المكانية" لتحديد مكان رخص البناء أو طلبات التصالح وتحديد تاريخ التعامل على الأرض وكذلك بعض البيانات المكانية الأخرى مثال (داخل/ خارج الحيز العمراني - داخل/ خارج نطاق التصالح...)، وبلغ العائد الاقتصادي 8.1 مليار جنيه فى 19/5/2019 من مردود أعمال لجنة استرداد أراضي الدولة ضمن أعمال تقنين الأراضي التي تتم بمركز المتغيرات المكانية الرئيسي، كما أن العائد الإقتصادى ضمن أعمال قانون التصالح من إيداع حصيلة جدية التصالح مبلغ 8.9 مليار جنيه مصري، علاوة على المشاركة مع المحافظات ووزارة التنمية المحلية في لجان إختيار متخصصين فى نظم المعلومات الجغرافية لدعم منظومة المتغيرات بكوادر فنية متخصصة.

وحول وحدة البيانات المكانية وخرائط الأساس، أشار التقرير إلى إستلام كافة خرائط الأساس التى تم تصميمها من خلال إدارة المساحة العسكرية، تطوير وإنشاء عدد وحدتين بيانات مكانية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تكامل بيانات العقود الخاصة لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق بالحى التاسع لمدينة العبور مع البيانات المكانية للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تصوير جوي عال الدقة لمساحة 75 ألف كم2 (محافظات القاهرة الكبرى والدلتا ومحور قناة السويس)، لاستخدامها في رسم خرائط أساس بمقياس 1: 2500، توفير خريطة أساس موحدة لجمهورية مصر العربية بمقياس 1: 100000، رسم خريطة أساس بمقياس 1: 2500 للأغراض المكانية التفصيلية لمساحة 75 ألف كم تغطي 20 محافظة، التشغيل التجريبي للبوابة الجغرافية للبنية المعلوماتية المكانية.