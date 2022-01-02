مجدي أحمد علي: «أنا مش مكتئب وبحضر لفيلم جديد».. وهذا موعد «2 طلعت حرب»

أثار المخرج مجدي أحمد علي، الجدل، بين جمهوره ومحبيه، بعد نشره صور جديدة له عن مراسم استقباله للعام الجديد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، وبدت ملامح الوحدة والاكتئاب على وجهه، خاصة انه علق على الصور قائلا : «هكذا استقبلت السنة الجديدة، وحيدا مع بيجامة كستور مقلمة، وشجرة ميلاد، ودفاياتين إحداهما معطلة.. الجاي أحسن مش كده؟».

وبمجرد نشر الصور، سرعان ما انتشرت التعليقات من محبيه وتفاعل عدد كبير من متابعيه، طالبين الإطمئنان على حالته المزاجية والصحية، متمنين لع عام جديد سعيد له.

- كورونا سبب احتفالي وحيدا بقدوم العام الجديد

«الدستور» تواصلت مع المخرج الكبير مجدي أحمد علي، الذي كشف أنه قرر الاحتفال بقدوم العام الجديد منعزلًا "وحيدًا" بسبب ظهور بعض الأعراض والعلامات المبكرة لفيروس كورونا، منها آلام الجسم، ارتفاع في درجة الحرارة، سرعان ما قام بعدد من الفحوصات والتحاليل الخاصة وإجراء اختبار سريع "مسحة طبية"، للاطمئنان على حالته الصحية، وأكد أن كافة التحاليل والفحوصات الطبية أسفرت عن سلبية إصابته بالفيروس، نافيًا جملة وتفصيلا معاناته من الاكتئاب كما اعتقد البعض، قائلًا: "أنا زى الفل والحمد لله معنديش اكتئاب ولا حاجه وبتمنى تكون سنة 2022 سعيدة على كل أهلي وحبايبى وجمهوري".

- التحضير لعمل سينمائي اجتماعي و"لايت كوميدي"

وأشار إلى أنه يواصل التحضيرات الخاصة لعمل سينمائي جديد، رافضا الإفصاح عن اسمه، من تأليفه وإخراجه، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي يحتوي على جزء لايت كوميدى، ومن المقرر أن يعقد عدة جلسات عمل مع أحد النجوم الكبار خلال الأيام القلية القادمة لتوقيع العقد المتفق عليه، والاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالفيلم، كما سيعلن عن موعد لعمل "كاستينج" لاختيار فريق العمل للبدء فى التصوير.

ومن جهة أخرى، أكد المخرج الكبير، أنه ينتظر عرض فيلمه الجديد «2 طلعت حرب»، خلال الفترة القليلة المقبلة، وتدور معظم أحداث الفيلم في فترة الستينيات من القرن الماضي، داخل إحدى الشقق في منطقة وسط البلد، ويستعرض أبرز القضايا التي شغلت مصر في تلك الفترة من خلال 4 حكايات.

فيلم «2 طلعت حرب» من بطولة نخبة كبيرة من النجوم والفنانين الشباب منهم حسين فهمي، سمير صبري، أحمد وفيق، ياسمين الخطيب، محمود قابيل، عبير صبري، شيري عادل، منة فضالي، وأحمد مجدي، وهو من تأليف هنزاده فكري، وإخراج مجدي أحمد علي، ومدير التصوير محسن أحمد.