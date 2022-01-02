الأحد 02 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لتهنئته بتعيينه.. محافظ بني سويف يستقبل وكيل الأوقاف الجديد

محافظ بني سويف يستقبل
محافظ بني سويف يستقبل وكيل الأوقاف الجديد

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بمكتبه اليوم، وكيل وزارة الأوقاف الجديد الشيخ عبد الرحمن نصر نصار، وهنأه بثقة وزير الأوقاف وإسناد المسؤولية له وقيادة العمل الدعوي بالمحافظة.

وأكد محافظ بني سويف أن دور الأوقاف لا يقتصر فحسب على الجانب الدعوي ونشر تعاليم الدين السمحة والمفاهيم الصحيحة ومواجهة الأفكار المغلوطة والتي يحاول البعض إقحامها فيه، وإنما يمتد دورالأوقاف أيضاً إلى الدور التنموي  ضمن رؤية مصر 2030 ، لاسيما في جوانب بناء الشخصية المصرية المتكاملة ورفع درجة الوعي لدى المواطن في قضايا وملفات هامة، كالقضية السكانية والمبادرات الرئاسية التي تستهدف كافة جوانب حياة المواطنين

وأعرب وكيل الأوقاف الجديد عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال، وحرص المحافظ على دعمه في بداية عمله بالمحافظة، مؤكداً على أنه سيبذل قصارى الجهد لتكون المديرية بإمكاناتها الفكرية والدعوية عنصراً أساسياً ضمن خطة المحافظة التنموية،مشيراً إلى أن سيقوم بإعداد برنامج دعوي متكامل حسب تعليمات الوزارة ويتم تنفيذه مع الجهات ذات الصلة والمجتمع المدني.

وكان محافظ بنى سويف، قد كرم وكيل وزارة الأوقاف الدكتور محمد عزت، بمناسبة انتهاء عمله ببني سويف، وتكليفه بتسيير أعمال أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالوزارة، و أهداه درع المحافظة،تقديرًا لما قدمه من أداء متميز  والنهوض بمنظومة العمل الدعوي داخل مديرية الأوقاف، ومساهمته في تنفيذ خطة الوزارة لإعمار بيوت الله ، متمنياً له التوفيق في المرحلة المقبلة من مسيرته التنفيذية

وأعرب"عزت" عن تقديره الكبير لمحافظ بني سويف،على هذه اللفتة الطبية وحرصه على لقائه وتكريمه، مشيراً إلى أن الفترة التي قضاها وكيلا لأوقاف بني سويف تعتبر من أفضل الأوقات التي يعتز بها، وأنه وجد كل التعاون من زملائه أعضاء  الجهاز التنفيذي بالمحافظة في تنفيذ كافة المهام والخطط التي كانت المديرية طرفاً وشريكا فيها ضمن خطة الدولة التنموية والخدمية.

وزارة الأوقاف بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم القضية السكانية الشيخ عبد الرحمن وكيل وزارة الأوقاف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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