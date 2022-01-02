الأحد 02 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كيف تستعلم عن المخالفات المرورية لعام 2022 برقم اللوحة؟

حملات مرورية
حملات مرورية

الاستعلام عن مخالفات المرور، برقم اللوحة لعام 2022، من أكثر الأمور بحثا على محركات البحث وخاصة «جوجل»، مما دفع الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية على توسيع الخدمات الإلكترونية وإتاحة الفرصة للمواطنين البحث عن مخالفاتهم دون تعب، وذلك لتخفيف الضغط على المواطنين وتقليل التكدس والتجمعات؛ تزامنًا مع التحول الرقمي.

بوابة الاستعلام عن مخالفات المرور 2022

وأتاحت بوابة مصر الإلكترونية، خدمة الاستعلام عن مخالفات السيارات التابعة لإدارة المرور؛ لتمكين السائقين وقائدي السيارات الاستعلام بسهولة ودون ضغوط ودون الحاجة إلى وحدات المرور؛ للحد من التكدس وتقليل التجمعات؛ حرصًا على تدابير كورونا الاحترازية.

طرق الاستعلام على المخالفات المرورية 

حرصت جريدة «الدستور» على تقديم طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية 2022 برقم اللوحة ضمن خدمات المتوفرة التي تقدمها للقرأ، وذلك اليوم الأحد 2 يناير 2022.

الدخول إلى موقع النيابة العامة من خلال الرابط  https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal

- ستجد مع فتح الرابط وجود أربعة خدمات إلكترونية تتضمن : «خدمات نيابات المرور، خدمات نيابات الوثائق الشخصية، خدمات نيابات الأسرة، خدمات النيابات الجنائية».

- اختر خدمات نيابات المرور، وبظهور عدد من الخانات تتضمن : «الاستعلام، التصالح الفوري، الدفع، التظلمات، خدمة متابعة الطلبات».

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رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي لجميع الإعلانات

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رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي بالرقم 2022

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الاستعلام عن الحالة الصحية لسائق «ميكروباص» في حادث ترعة المريوطية

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الاستعلام عن حالة مصابى ميكروباص العياط والتحفظ على السيارة المتسببة فى الحادث

- اختر الاستعلام لمخالفات المرور وستظهر خيارات «مخالفات رخص المركبات، ورخص القيادة».

- اختيار رخص المركبات، اكتب رقم اللوحة وتأكد من اختيارها بشكل صحيح واختار نوع رخصتك .

- اختر عرض المخالفات المرورية 2022.

- ستظهر لك المخالفات المرورية، وإذا أردت تسديدها يمكنك الضغط على زر رجوع واختيار أيقونة الدفع.

- إذا أردت التظلم على المخالفات المرورية .. ارجع وأختار من البداية أيقونة التظلمات.

الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 الاستعلام على المخالفات المرورية المخالفات المرورية 2022 برقم اللوحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

قراءة فى كف 2022

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