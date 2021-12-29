الاستعلام عن الحالة الصحية لسائق «ميكروباص» في حادث ترعة المريوطية

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، الاستعلام عن الحالة الصحية لسائق سيارة «ميكروباص»، سقطت في ترعة المريوطية بالجيزة.

وعن التفاصيل، سقطت سيارة ميكروباص بترعة المريوطية في محافظة الجيزة صباح اليوم الأربعاء، مما أسفر عن إصابة سائقها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد سقوط سيارة ميكروباص بترعة المريوطية.

وتبيَّن أن عجلة القيادة اختلت من يد السائق مما أسفر عن انحراف السيارة عن الطريق وسقوطها بترعة المريوطية وإصابة سائقها.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق، وشددت إدارة المرور على اتباع العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين على الطرق.