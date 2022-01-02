أجبره على ترك خطيبته.. المشدد 5 سنوات لعاطل احتجز محاميًا بالزقازيق

قضت محكمة جنايات الزقازيق ، اليوم الأحد، معاقبة عاطل، بالسجن المشدد 5 سنوات؛ لاتهامه باحتجاز محامٍ وإجباره على ترك خطيبته في الشرقية.

صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، هيثم الضوى،و مدحت سالم، وأمانة سر نبيل شكري، ومحمد إبراهيم.

تعود أحداث القضية رقم 41227 لسنة 2014 جنايات مركز شرطة الزقازيق، ليوم 30 أغسطس 2014، عندما أحالت النيابة العامة المتهم “رجب. ع. ال”، مقيم بكفر الجراية مركز الزقازيق، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه و2 آخرين، سبق محاكمتهم، فى احتجاز المجنى عليه "أ. ع" محامٍ، وذلك بدون أمر الحكام المختصين وفى غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة.

وتبين أن المتهمين عذبوا المجنى عليه تعذيبات بدنية، وذلك بعدما استوقفوه حال استقلاله إحدى السيارات واقتادوه عنوة إلى أحد الطرق الجانبية وتعدوا عليه بالضرب إلا أنه أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو تمكن المجني عليه من الفرار.

وتبين أن المتهمون حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحين أبيضين (مطوتان قرن غزال)، فيما تبين من التحريات الأولية وجود علاقة عاطفية بين المتهم الأول وخطيبتة المجنى عليه، وأن المتهمين قد احتجزوا المجنى عليه وعذبوه وضربوه لإجباره على إنهاء خطوبته من خطيبته، وبالعرض على النيابة العامة قررت بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إحالة القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.