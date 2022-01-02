حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية 2 يناير 2022

قدم خبراء الأبراج وفقًا لموقع "indiatimes"، حظك اليوم الأحد 2 يناير 2022 لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي.

- برج الحمل

قد يتم حل أزمة الأيام القليلة الماضية الآن، قد يساعدك القدر، من المحتمل أن تبدأ مشاريعك المتوقفة تلقائيًا، قد يتم استرداد الأموال التي كانت عالقة، و يمكنك أيضًا التخطيط لرحلة دينية مع أفراد الأسرة مما قد يزيد من قوتك الداخلية، قد تحصل على فرصة لرحلة خارجية أو السفر لمسافات طويلة أيضًا.

- برج الثور

اليوم قد تتأثر بقمر سلبي، مما قد يجعلك منزعجًا فقد تكون مستعدًا لتغييرات مفاجئة وغير متوقعة في روتين اليوم، قد يتم تحويل أرباحك إلى خسائر لذلك يُنصح بتأجيل الاستثمار لبضعة أيام، قد تكون في مرحلة استكشاف الذات والتي قد تقودك نحو واقع الحياة.

- برج الجوزاء

قد يتم استرداد الأموال التي كانت عالقة مما قد يزيد السيولة في عملك، قد تكون في مكانة رائدة في مكتبك وقد تحصل على حوافز من حيث الترقيات، ومن المحتمل أن تتحسن العلاقة مع الزوج ، مما قد يخلق انسجامًا محليًا.

- برج السرطان

اليوم يمكنك حل العديد من المشاكل، يمكنك أيضًا التخطيط لبعض الدورات المتقدمة لتعزيز مهاراتك، والتي قد تكون مفيدة لحياتك المهنية في المستقبل القريب، قد تستمتع طيور الحب بلحظاتها الرومانسية، قد تكون قادرًا على التحكم في خصومك وخصومك.

- برج الأسد

اليوم قد تكون مشغولاً بتعليم طفلك، يمكنك أيضًا التخطيط لتغيير وظيفتك الحالية ، كما يمكنك التخطيط للتعليم العالي لتحسين حياتك المهنية، قد تسمع أيضًا بعض الأخبار الجيدة من حيث الاختبارات التنافسية.

- برج العذراء

اليوم من المحتمل أن يكون لديك تغيير في مكانك أو وضعك، يُنصح بقراءة أي مستند بعناية قبل التوقيع، وكذلك توخي الحذر فيما يتعلق بصحة الوالدين، قد تؤدي الاستثمارات في الأصول الخطرة إلى خسائر ، لذلك يُقترح تأجيل الاستثمار لعدة أيام.

- برج الميزان

قد تكون نشيطًا اليوم يمكنك اتخاذ قرارات سريعة فيما يتعلق بعملك، قد يساعدك مرؤوسيك على إكمال مشروعك قبل الوقت مما قد يزيد الثقة في بيئة العمل، قد يحصل الذين يعملون في وظيفة على بعض الحوافز من حيث الترقيات.

- برج العقرب

اليوم، يمكنك التحكم في تحديد علاقاتك الأخرين من حولك، قد تخطط لتجديد منزلك وقد تنفق أيضًا على شراء بعض القطع الأثرية للمنزل، قد تستمتع على الأرجح ببعض الأحداث الاجتماعية، والتي قد تزيد من شبكتك يمكنك أيضًا استثمار بعض رأس المال في أعمال عائلتك.

- برج القوس

بعد نوم عميق قد تشعر بصحة جيدة، وتستمتع بكل لحظة، يتم حل المشكلات الصحية القديمة الآن، من المحتمل أن تساعد بعض الأشخاص المحتاجين، مما قد يزيد من احترامك من حولك.

- برج الجدي

قد تشعر بالملل وتوعك صحي مما قد يؤثر على طريقة عملك، قد يكون هناك بعض التأخير في مشاريعك الحالية، و ينصح بتجنب جولات المغامرات أو القيادة السريعة، قد تتفكك طيور الحب.

- برج الدلو

من المحتمل أن تحصل على بعض الطلبيات الكبيرة مما قد يزيد من عملك بمساعدة شخص مؤثر، من المحتمل أن تحصل على مزايا في العمل، و قد يحصل الباحثون عن عمل على وظائف مناسبة.

- برج الحوت

اليوم قد تكون مشغولاً في العمل، و قد يجعلك الحمل الزائد في العمل متعبًا ذهنيا، وقد لا تتمكن من الاستمتاع ببعض الأحداث العائلية أو قد يتم الوصول إليك في وقت متأخر جدًا ، مما قد يؤثر على وئامك الأسري.