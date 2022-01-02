صحيفة إماراتية: العالم العربي حقق الكثير من الخطوات الإيجابية في 2021

أكدت صحيفة "الخليج" الإماراتية أن العالم العربي حقق الكثير من الخطوات الإيجابية في عام 2021، مشيرة إلى أنه في مقدمة هذه الخطوات المصالحات والتقارب بين الكثير من الدول العربية بدلا من الخلافات التي كانت تحول دون تحقيق التعاون الاقتصادي والسياسي، وتوحيد المواقف إزاء الكثير من الملفات المشتركة.

وأوضحت "الخليج" - في افتتاحيتها اليوم الأحد بعنوان: "تنقية الأجواء العربية" - أن الشعوب العربية تأمل أن يتم استكمال هذه الخطوات التي بدأت إرهاصاتها في المقاربات البينية العربية العربية، بتنقية الأجواء من المحيط إلى الخليج على نحو يفضي إلى مصالحة عربية كاملة، خصوصاً مع انعقاد القمة العربية في مارس المقبل.

وشددت على أن وحدة الموقف العربي ستؤدي إلى تقوية العرب في المحافل الدولية وتمدهم بالقدرة على مواجهة التحديات والمخاطر التي تتهدد الجميع، كما ستكون خير مساعد لهم على إيجاد الحلول والتسويات المناسبة للأزمات القائمة في اليمن وسوريا وليبيا وغيرها من الأزمات الخلافية الناشبة في العالم العربي.

وأشارت الصحيفة إلى أن حلم الوحدة العربية يمكن تحقيقه لاستعادة مجد وعز هذه الأمة، ودورها التاريخي في إثراء الحضارة العالمية.

وفي سياق أخر ذكرت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، أن تسلم الإمارات مقعدها في مجلس الأمن للفترة 2022 - 2023، يأتي وسط عديد من التحديات العالمية التي تحتاج إلى تعزيز التعاون بين الدول وتمتين العلاقات بين الشعوب، مشددة على أن الإمارات عملت ولا تزال من أجل التغلب على كافة التحديات، فهي منخرطة مع العالم في الحرب على الإرهاب، ومكافحة الأوبئة، وتعزيز أطر السلام في المنطقة.

وأشارت الاتحاد في افتتاحيتها، اليوم الأحد، تحت عنوان " الإمارات .. في مجلس الأمن"، إلى إن الإمارات ترتكز في عضويتها بمجلس الأمن الدولي للعامين المقبلين على مبادئ وقيم وتاريخ، وتستند إلى سجل حافل من العمل مع الشركاء في العالم، لترسيخ الأمن والاستقرار وتهيئة فرص إحلال السلام ، متمنية أن يكون العامين القادميين علامة فارقة في تاريخ العمل الأممي، ضمن مساعي الدولة العالمية المشتركة لتحقيق سلام مستدام، وتعزيز الشمولية، وتحفيز المرونة والابتكار.