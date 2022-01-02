الأحد 02 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«أنا وهي».. مشكلات نفسية ورومانسية في مسلسل جديد على «cbc»

أنا وهي
أنا وهي

بدأت قناة «cbc» الفضائية - في الأول من يناير الجاري - عرض أولى حلقات مسلسل «أنا وهي» بطولة كلا من؛ أشرف عبدالباقي، هنا الزاهد، أحمد حاتم، محمود البزاوي، سلوى محمد علي، وآخرين؛ وهو من إخراج سامح عبدالعزيز؛ وتأليف مصطفى حمدي.

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي رومانسي حول شخصيتي «سليم» و«هند» الذين تجمعهما الأقدار في عيادة الدكتور «شيرين» الطبيب النفسي. 

 مسلسل أنا وهي

و«سليم» شاب ثلاثيني يعمل في شركة أوراق مالية وصاحب شخصية مترددة ومهزوزة ومتوترة دائمًا، ويعتمد على والدته في اتخاذ قراراته، ويعاني من نظرته التشاؤمية للمستقبل بشكلٍ مرضي؛ أما «هند» فهي عكس حالته تمامًا حيث تتمتع بشخصية متهورة تعاني من العدوانية المفرطة، ولا تتقيد بأي قوانين مما يجعلها تتورط في الكثير من المشكلات.

ويتورط كلا من؛ «سليم» و«هند» في كذبة إدعائهما الزواج بمساعدة طبيبهما النفسي ليهرب «سليم» من تنفيذ قرار والدته بزواجه من ابنة خالته دون رغبته، كما تتهرب «هند» من المشكلات التي تلاحقها، ليجدا أنفسهما متزوجين بالفعل على الرغم من نفورهما وعدم توافقهما وكراهيتهما الشديدة لبعضهما البعض، فهل يكون هذا الزواج سببًا في إصلاح شخصياتهما والتغلب على مشكلاتهما؟

 مسلسل أنا وهي
 مسلسل أنا وهي

رئيس التحرير

وائل لطفي

قراءة فى كف 2022

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