حبس 3 قتلوا سائقا في مشاجرة بالإسكندرية

قررت نيابة الجمرك غرب الإسكندرية حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بقتل سائق بطعنه بأسلحة بيضاء بسبب خلافات بينهم، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وندب الطب الشرعي للكشف على الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لفحصها وسؤال شهود العيان.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد بورود بلاغ بنشوب مشاجرة بين المجني عليه «حسام. ش. م»، سائق، في منطقة شارع وكالة الليمون بدائرة القسم، و3 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء معلقة على شكل سلاح مسنون ومفك وقطعة خشبية، وتسببت 3 طعنات نافذة في القلب والصدر إلى وفاته.

وفور وقوع الحادث، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتم تشكيل فريق بحث للوقوف على تفاصيل الواقعة الحادث والدوافع، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة وتبين من التحريات الأولية أن المتهمين لهم سوابق جنائية وتم تحرير محضر وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.