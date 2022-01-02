الأحد 02 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أول جريمة قتل في العام الجديد.. مقتل شخص وفرار المجرم فى الأردن

جثة
جثة

أطلق شخص النار على آخر فأرداه قتيلا في العاصمة عمّان. حيث أطلق المتهم النار على شخص آخر فأرداه قتيلا بسبب  خلاف بينهما ولاذ المتهم بالفرار".

 

ووفقا لصحيفة الغد الأردنية: فإن الحادث يمثل "أول جريمة في العام الجديد 2022 تتعامل معها مديرية الأمن العام بالمملكة".

 

يأتي هذا فيما تحدى الفلكي الأردني عماد مجاهد المنجم اللبناني ميشال حايك تقديم الأسباب العلمية التي بنى عليها توقعاته بخصوص أحداث سيشهدها الأردن عام 2022.

 

وأضاف مجاهد: "أؤكد أن تنبؤاته معتمدة على الأحداث الحالية في الأردن ولو أنه لا يعلم ما يحدث في الأردن لما تمكن من نشر توقعاته المزعومة".

 

وميشال حايك هو متنبئ لبناني يثير الجدل بشكل واسع بسبب التنبؤات السنوية في شهر ديسمبر، ومن الدهشة أنه يصيب في كثير من الأحيان في توقعاته، والكثير من الناس يرى أن توقعاته التي تصدق هي مجرد صدفة.

 

وبدأ ميشال حايك في التوقعات منذ عام 1985، وأطلق عليه البعض اسم "نوستراداموس" العرب.

 

ونشرت قناة MTV اللبنانية، توقعات الحايك للعام 2022 للبنان والمنطقة العربية والعالم.

 

وبخصوص الأردن، قال الحايك:

 يلعب الملك دورا بارزا في أكثر من عملية مصالحة في المنطقة ما يجعله ركيزة أساسية في المنطقة.

 يتحدى عالم الطيران الأردني الخطر.

 القضاء الأردني برسم الاستهداف.

 يتفاجأ الشعب الأردني بمراسيم وتبديل مواقع حساسة.

الكشف عن خطة لإعلان الأردن مملكة للسلام.

عمان على موعد مع يوم أحمر قاس.

لأكثر من مرة شرارة تحركات ستندلع بالبرلمان الأردني.

طوارئ تستدعي إقفال أكثر من جسر وطريق رئيسية لبعض الوقت.

الأردنيون العام الماضي 2021 قتل تمثيل جريمة قتل الأردن عمان

رئيس التحرير

وائل لطفي

قراءة فى كف 2022

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تحذر المصريين: سيول تضرب عددًا من المحافظات غدًا

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم الأحد 2-1-2022

تعطيل الدراسة اليوم بجميع مدارس مطروح عدا سيوة عقب حالة الطقس السئ

الجيش الكورى الجنوبى: شخص مجهول عبر الحدود إلى كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية.. إصابات كورونا تتراجع إلى أقل من 4 آلاف

وزير الصحة البريطانى يدعو إلى التعايش مع فيروس كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

هل تطبق مصر المادة 19؟

د.أحمد الخميسى

صحافة المهرجانات

القس ثروت ثابت

ميلاد السيد المسيح والقيم

محمد عبدالعزيز

عصفور من مصر ومشاريع لم تكتمل

علي سعدة

ثروه مصر العقارية إلى أين؟

د. منى حلمى

عام جديد عندما تخلو حقائب النساء من المرآة

مؤمن المحمدي

عباس الإنجليزى

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتغرافيا مانعرفه عن أنفسنا (ما نعرفه عن وجوهنا)

صور

رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيئ

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 85 فلسطينيًا فى مواجهات مع الاحتلال فى برقة بنابلس

رئيس وزراء فلسطين يطالب إسرائيل بالإفراج الفورى عن الأسير أبوهواش

انتهاء جلسة التقييم.. هل ترد إسرائيل على «صواريخ حماس»؟