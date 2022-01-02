الأحد 02 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرازيل تسجل 49 وفاة جديدة بكورونا

وفيات كورونا في البرازيل
وفيات كورونا في البرازيل

أظهرت بيانات وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 49 وفاة بكوفيد-19 اليوم السبت و3986 إصابة جديدة بالفيروس.
 

يرتفع بذلك مجمل الوفيات في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية إلى 619105 وإجمالي الإصابات المؤكدة إلى 22 مليونا و291507.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة البرازيلية بدء تلقي الأطفال من سن 5 إلى 11 عامًا اللقاح المضاد لفيروس كورونا يناير المقبل، وذلك بعدما تم تضمين هذه الفئة العمرية في الخطة الوطنية للتحصين.


وأوضحت الوزارة - وفقًا لوكالة الأنباء البرازيلية اليوم- أن موقفها المؤيد لتلقي الأطفال في هذه الفئة العمرية اللقاح سيتم إضفاء الطابع الرسمي عليه في 5 يناير المقبل، بعد الموعد النهائي لاستشارة الجمهور حول الموضوع.


وفي 16 ديسمبر الماضي، وافقت وكالة تنظيم الصحة البرازيلية على استخدام اللقاح الذي ينتجه فايزر للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 11 عامًا.


ودافعت الجمعية الطبية البرازيلية في بيان لها عن تلقي الأطفال اللقاح، قائلة إن هذا الإجراء يقلل من انتقال الفيروس.


وهناك جدل كبير بشأن تلقي الأطفال اللقاح في البرازيل، إذ يعارضه أنصار الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، بشدة على الرغم من أن الغالبية العظمى من البرازيليين يؤيدون التطعيم.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.
 

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وائل لطفي

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