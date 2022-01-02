«حلم جميل» يرسم البسمة على وجوه زوار «ثقافة الأقصر»

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة ثاني أيام العرض المسرحي "حلم جميل" بقصر ثقافة الأقصر التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة محمد إدريس، العرض من إنتاج المسرح الكوميدى بالبيت الفني للمسرح، تدور أحداث العرض حول شاب صعلوك يسكن الشوارع يقابل أحد الأثرياء الذى يحاول الانتحار فينقذه، ويأخذه الثرى ليسكن معه فى بيته، لتظهر الفروق الطبقية الكبيرة بين الأثرياء والفقراء حين يحاول فقير مساعدة فقيرة كفيفة لاستعادة بصرها عن طريق استمالة غنى ليعطيهم المال لإجراء العملية

العرض بطولة سامح حسين، سارة درزاوى، عزت زين، رشا فؤاد، جلال هجرسي، ناجح نعيم، طارق راغب، دراماتورج طارق رمضان، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمى، موسيقى هشام جبر، أشعار طارق على، استعراضات ضياء شفيق، إضاءة أبو بكر الشريف، إخراج إسلام إمام.

وكانت آخر أعمال سامح حسين المسرحية ، "المتفائل" التي استمر عرضها أكثر من عامين على خشبة المسرح القومى، تدور أحداثها حول شخص حارب كل المشاكل للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل وشاركه البطولة سهر الصايغ ومن إعداد وإخراج إسلام إمام.

- ندوة أدبية حول الأدب وقضايا الوطن في "ثقافة الفشن"

فى الوقت نفسه، عقد ثقافة بني سويف التابع لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان ببيت ثقافة الفشن ندوة أدبية حول الأدب وقضايا الوطن حاضرها أحمد جلال الذي أكد خلالها أن علاقة الأدب بالمجتمع تشمل علاقة الأديب بمجتمعه ووعيه لما يجري حوله وكشفه ما يخص المجتمع وما يخفي عن الآخرين، فالأدب فن من الفنون الجميلة يعكس مظهرا من مظاهر الحياة الاجتماعية وسيلته في التعبير عن تلك القيم الكلمة المعبرة الموحية، وللكلمة دور في بناء المجتمعات وأكثر ما يظهر في المواقف العصيبة والأزمات وصانع هذه الكلمة أديب ملك عقلا واعيا متسلحا بالوعي والإيمان بالهدف، فكل شيء يمكن أن يزول إلا أثر الكلمة ولا يتغير شيء إلا عن طريق الكلمة.

بينما عقد بيت ثقافة إهناسيا المدينة أمسية شعرية تضمنت عدة قصائد منها قصيدة "لاتفكرني ناسيك للشاعر احمد طه، وقصيده الوحدة الوطنية للشاعر أشرف محمد، وقصيدة عودة السعيد تنورنا للشاعر عطيه معبد، قصيده عن النظافه للشاعر منصور النويري، كما استضاف قصر ثقافة بني سويف زيارة مدرسة بني هارون الابتدائية للتعرف علي الأنشطة بمكتبة الطفل وتم عمل عرض ماسكات ومسرح عرائس قفازات ومسابقات متنوعة وجولة تفقدية لقصر الثقافة.