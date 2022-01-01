السبت 01 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الصحة اللبناني ينصح بلقاح كورونا: المستشفيات مليئة بغير الملقحين

وزير الصحة اللبنانى
وزير الصحة اللبنانى

قال وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، اليوم السبت، إن تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا يحمي الحياة.

وأضاف الأبيض، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "الأمر الأساسي أن عددا كبيرا من غير الملقحين موجودون في المستشفيات، فيما الملقحون في منازلهم إن اللقاح يحمي الحياة لأن الالتهابات التي يتعرض لها الملقحون في حال إصابتهم بالفيروس تكون أقل حدة"، وفقا لم نقله موقع النشرة اللبناني.

وفي وقت سابق من اليوم، طالب رئيس التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني وممثل الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية في لبنان رائف رضا، السلطات الايطالية والفاتيكان بالتنسيق مع رئيس الرابطة البروفسور فؤاد عودة، لتأمين كمية كبيرة من فحوص PCR مجانا لتحديد الإصابات بفيروس كورونا وعزلها ومتابعتها، وتأمين مستشفيات ميدانية تؤمن العلاجات للمصابين غير الميسورين.

وشدد رضا، في بيان، على أن الوضع الصحي خطير في لبنان مع تفشي أوميكرون على نطاق واسع نتيجة سياسة صحية فاشلة وعدم الإغلاق التام الذي نادى به التجمع، بالإضافة إلى عدم مجانية فحوصات PCR والاستهتار بعدم التشدد في الوقاية.

ولفت رضا إلى أن فتح المطار وعدم عزل المرضى المصابين بانتظار فحوص أوميكرون أسهم في زيادة الحالات المعلنة والتي هي غير دقيقة لأنها لا تشمل الكثيرين ممن لا طاقة مادية لهم لإجراء الفحوص.

يتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة اللبنانية سجلت أمس الجمعة، 4290 إصابة جديدة بكورونا 4148 محلية و142 وافدة ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 727930.

كما سجلت الصحة اللبنانية الوزارة 17 حالة وفاة جديدة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للوفيات 9119.

والأربعاء الماضي، أعلن لبنان عن توصيات جديدة بشأن الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا. 

وقال وزير وزير التربية والتعليم العالي اللبناني عباس الحلبي في بيان له، إن التوجيه لجمیع المسؤولین عن المؤسسات التربویة الرسمية والخاصة والوحدات الإداريّة، حول ضرورة الالتزام بالفقرة الأولى من توصيات اللجنة الوزارية المكلفة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، وجاء في البيان.

وزير الصحة اللبناني لبنان كورونا اللقاح إيطاليا

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