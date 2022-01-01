مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين فى حادث بالبحيرة

لقي شخصين مصرعهما وأصيب 4 آخرين بكسور ومتفرقة بأنحاء الجسم، اليوم السبت، جراء وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى ونقل بطريق " كوم حمادة- الطيرية"، بالبحيرة.

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة، يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق" الطيرية-كوم حمادة"، وبالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين سيارة ملاكي ونصف " نقل".

وأسفر الحادث عن وفاة كل من: "صفا محمد رضا، ٣ سنوات، زينب عبد الله خليفة، ٥٥ سنة" وإصابة 4 أخرين وهم كل من:" أحمد ثابت عبد العزيز، ٣٠ سنة، ومقيم بالمنصورة باشتباه مابعد الارتجاج، ابراهيم صبحى سعيد ٣٢ سنة، ومقيم بكوم حمادة باشتباه مابعد الارتجاج، أسماء عبد العزيز محمد، ٢٧ سنة، بكوم حمادة باشتباه مابعد الارتجاج، محمد منير محمد يوم، كوم حمادة كدمة بالوجه".

وتم نقلهم لمستشفى كوم حمادة المركزي وجاري تقديم الإسعافات اللازمة لهم وتحرر المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.