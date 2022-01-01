السبت 01 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم العالي»: أكثر من 47 ألف مريض ترددوا على مستشفى تيودور بلهارس

وزير التعليم العالى
وزير التعليم العالى

استعرض الدكتور  خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا قدمته الدكتورة وفاء قنديل، رئيس معهد تيودور بلهارس حول حصاد الأنشطة العلمية والبحثية للمعهد خلال العام 2021.

وأشار التقرير إلى مشاركة المعهد فى جهود الدولة لمكافحة جائحة كورونا وذلك من خلال؛ المشاركة فى نداء أكاديمية البحث العلمى بمقترحين بحثيين لإيجاد حلول لمواجهة جائحة كورونا حول (التطوير المحلى للتشخيص السريع والحساس لفيروس كوفيد-19، وتعريف الخلايا المناعية المختلفة فى المرضى المصابين بكوفيد-19،  وذلك بالتعاون مع المركز القومى للبحوث، كما قام المعهد بالتعاون مع المركز القومى للبحوث ومعامل البحوث الطبية وبنك الدم بالقوات المسلحة بالاشتراك فى عزل وتحديد تسلسل الجينوم الكامل لفيروس "سارس – كوف 2".

وأبرز التقرير نجاح باحثى المعهد فى الحصول على تمويل مشروعين بعنوان (إنتاج شريط مناعى للتشخيص المبكر لحالات سرطان المثانة البولية، وتطوير وسيلة تشخيصية مصرية للكشف السريع عن فيروس كورونا المستجد باستخدام النسخ العكسى والتضخيم متساوى الحرارة.

وفى مجال النشر الدولى، أضاف التقرير نجاح المعهد فى نشر 114 بحث فى المجلات العالمية خلال العام 2020/ 2021 من خلال جميع المعامل البحثية بالمعهد، ومشاركة العديد من الباحثين، فضلا عن أن عدد المشروعات البحثية الجارى العمل بها فى المعهد بلغ (54) مشروعا.

ولفت التقرير إلى اعتماد شعبة المناعة وتقييم العلاج بالمعهد كمركز للتعاون مع منظمة الصحة العالمية فى مجال مكافحة البلهارسيا، وافتتاح وحدة الفيروسات الكبدية لتقديم العلاج المجانى لمرضى فيروس بى وسى، وبلغ عدد المرضى المترددين على مستشفى ومعامل المعهد أكثر من 47 ألف خلال العام 2021، إلى جانب المشاركة فى تنظيم المؤتمر الافتراضى للجمعية المصرية للميكروسكوب الإلكترونى 2020.

وأوضح التقرير افتتاح أعمال التطوير الشاملة لمنشآت المعهد والتى شملت: المرحلة الأولى والثانية من أعمال تطوير وتحديث العيادات الخارجية،  وافتتاح تطوير وحدة المناظير بتكلفة 10 مليون جنيه،  وتطوير 10 مخازن، وذلك ضمن خطة المعهد لاستكمال أعمال التطوير الشاملة وتحديث البنية التحتية للمعهد.

وأِشار التقرير إلى تفعيل برنامج ميكنة المستشفى التابع للمعهد؛ لتسهيل التعامل الطبى والمالى والإدارى مع المترددين من المرضى، وبث قناة خاصة بالمعهد على موقع اليوتيوب؛ لعرض نشاطات المعهد وما تقوم به من أبحاث علمية وطبية، وتنظيم المؤتمر السنوى للمعهد؛ بهدف تسليط الضوء على البحث العلمى وعلاقته بالتطبيق الإكلينيكى.

وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن تزايد عدد المرضى المترددين على مستشفى ومعامل معهد تيودور بلهارس بشكل ملحوظ يعكس مستوى الكفاءة العالية للخدمات الصحية المتميزة التي يقدمها المعهد للمرضى المترددين عليه. ويأتي ذلك في ضوء تنفيذ سياسة الوزارة التي تقوم على توظيف البحث العلمي لخدمة المجتمع المصرى، وتلبية احتياجاته فى كافة المجالات من خلال الدور البحثى للمراكز والمعاهد البحثية والجامعات، حيث تعمل فى تعاون دائم مع كافة قطاعات التنمية فى الدولة.

وزارة مشروعات القوات المسلحة وزير التعليم التعليم العالي الجامعات مناعة عامل

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2021 عام العدالة والحصاد والقدرة

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