«الداخلية» تعقد لقاءات مع طلبة المدارس للتعريف بمخاطر المواد المخدرة

عقدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، لقاءات مع طلبة المدارس بمختلف محافظات الجمهورية بمرحلتي "الإعدادية - الثانوية" للتعريف بمخاطر تعاطي المواد المخدرة، وخاصةً المستحدثة منها وتأثيراتها السلبية وخطورتها على فئتهم العمرية.

كما شملت اللقاءات توضيح العديد من النقاط المتعلقة بالمواد المخدرة وطرق استقطابهم لتعاطيها وكذا وسائل الوقاية منها.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لوزارة الداخلية في حماية النشء من خطر المخدرات، وتواصل الوزارة مكافحة الجريمة بكافة أشكالها.