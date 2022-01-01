السبت 01 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» تعقد لقاءات مع طلبة المدارس للتعريف بمخاطر المواد المخدرة

وزارة الداخلية المصرية
وزارة الداخلية المصرية

عقدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، لقاءات مع طلبة المدارس بمختلف محافظات الجمهورية بمرحلتي "الإعدادية - الثانوية" للتعريف بمخاطر تعاطي المواد المخدرة، وخاصةً المستحدثة منها وتأثيراتها السلبية وخطورتها على فئتهم العمرية.

كما شملت اللقاءات توضيح العديد من النقاط المتعلقة بالمواد المخدرة وطرق استقطابهم لتعاطيها وكذا وسائل الوقاية منها.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لوزارة الداخلية في حماية النشء من خطر المخدرات، وتواصل الوزارة مكافحة الجريمة بكافة أشكالها.

مكافحة المخدرات وزارة التربية والتعليم الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الإدارة العامة المواد المخدرة الاسلحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

2021 عام العدالة والحصاد والقدرة

الأكثر قراءة

«أمطار ورياح شديدة».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

بدء محاكمته اليوم.. ماذا قال كريم الهواري عن «حادث الشيخ زايد»؟

رئاسة الوزراء: مصر تبنت نهجًا متكاملًا للنهوض بقطاع التضامن الاجتماعى فى 2021

اليوم.. محاكمة المتهمين بمحاولة العبث بأدلة قضية كريم الهواري

اليوم.. أولى جلسات محاكمة كريم الهواري بالتسبب في وفاة 4 أشخاص

وصول أقارب «كريم الهوارى» لحضور جلسة محاكمته فى دهس 4 طلاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتغرافيا مانعرفه عن أنفسنا (ما نعرفه عن وجوهنا)

حسين دعسة

سيرة الحرية والوداع الهادئ

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020.. الجناح المصرى «3-5»

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

سمر عادل

ماذا يحمل عام 2022 للاقتصاد العالمى؟

عفاف السيد

«البنت السبانخ».. كيف تحصلين على عريس؟

حسين دعسة

جابر عصفور.. سيرة الحرية والوداع الهادئ

محمد عبدالعزيز

عام خير للوطن وبركة للشعب العريق

صور

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

جنازة الإعلامية عزة الإتربي

محطة تل أبيب

المزيد

تحولات كبرى.. ماذا فعلت إسرائيل فى 5 ملفات مهمة خلال 2021؟

إسرائيل توفر جرعة تعزيزية ثانية من لقاحات «كورونا» للمسنين

إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال