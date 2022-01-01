السبت 01 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

تحرك برلماني للتصدي لاستغلال «القرآن» في الدعاية للأدوية

النائب أيمن أبو العلا
النائب أيمن أبو العلا

تقدم النائب أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن استغلال القرآن الكريم في الدعاية لأدوية ومنتجات طبية غير مرخصة عبر عدد من القنوات الفضائية بالمخالفة للقانون.

وقال النائب في طلب الإحاطة: "للأسف الشديد رغم صدور القانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠١٧ بشأن تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية منذ عام ٢٠١٧، إلا أن المجتمع مازال يعاني من الإعلانات المضللة عن المنتجات الطبية والصحية التي توحي للمواطنين قدرة تلك المنتجات على الشفاء من بعض الأمراض".

وتابع عضو مجلس النواب: "وصل الأمر مؤخرا، إلى استخدام القرآن الكريم في تلك الإعلانات المضللة، وذلك في محاولة للتأثير على المواطنين وإقناعهم بجدوى تلك المنتجات الطبية، حيث ظهر شخص في أحد الإعلانات على القنوات الفضائية ممسكا بالمصحف الشريف ويقسم بأن المنتج المعلن عنه كان سببا في شفائه من مرض السكر، وذلك بالإضافة إلى غيرها من الوقائع التي يتم استخدام آيات القرآن الكريم في تلك الإعلانات المضللة للتأثير في المواطنين".

وأكد أبو العلا، أن مثل تلك الوقائع، تمثل خطرا كبيرا، سواء في تضليل المواطنين والتأثير عليهم باستخدام القرآن الكريم، أو حدوث تأثيرات سلبية على صحتهم باستخدام تلك المنتجات غير المرخصة، وكذلك لما تمثله من إساءة لاستخدام القرآن الكريم في مثل تلك الأفعال المضللة.

قانون فيروس كورونا منظمة الصحة العالمية عضو مجلس النواب حزب الإصلاح القرآن الكريم مرض السكر الاعلانات القرآن

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