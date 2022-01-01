السبت 01 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تجديد حبس 3 عاطلين لحيازتهم 280 طربة حشيش بالإسكندرية

حبس عاطلين
حبس عاطلين

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، تجديد حبس 3 عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بحيازة 280 طربة حشيش بقصد الاتجار بالمخدرات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص كما تم التحفظ على السيارتين المستخدمين في نقل المضبوطات.

تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 3 عاطلين، إثنان منهم معلومات جنائية، تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرة قسم شرطة اول العامرية بالإسكندرية، مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وعمل كمين عقب تقنين الإجراءات والقي القبض عليهم حال استقلالهم سيارتين بدائرة القسم  وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على 280 طربة من مخدر الحشيش وزنت 28 كيلو جرام ومبلغ مالى و3 هواتف محمولة، وبمواجهته أيدوا ما جاء بالتحريات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة عقرب، رئيس المحكمة، بمعاقبة سائق بالسجن لمدة 15 سنه، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين أيمن مصطفى الصحن، ووضاح محمد عبدالسلام، وجلال فتحي أحمد عمار، وسكرتير الجنايات سعيد عبدالعظيم.

ترجع أحداث القضية رقم 20007  لسنة 2021 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط إدارة مكافحة المخدرات بالقبض على المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.

توصلت  تحريات ضباط إدارة مكافحة المخدرات بقيام المتهم م.ف.ص، سائق، بمزاولة نشاطا إجراميا في الاتجار في المواد المخدرة فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض علي المتهم وعقب تنفيذ القرار تم إلقاء القبض عليه وبحوزته كيس بلاستيك وتفريغ محتوياته تبين بداخله عدد 100 طربة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

شرطة الوطن ترويج تنسيق الإسكندرية المباحث قسم شرطة النيابة محمول

رئيس التحرير

وائل لطفي

2021 عام العدالة والحصاد والقدرة

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