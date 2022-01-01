«الزراعة» تنفذ دورة تدريبية حول صناعة المنتجات البنية ودعم الشباب

تنفيذ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة ممثلة في معهد بحوث الإنتاج الحيواني دورة تدريبية حول المنتجات البنية لدعم الانتاج الحيواني.

أعلنت محطة بحوث الإنتاج الحيواني بالسرو التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن إقامة الدورة التدريبية «صناعة المنتجات اللبنية 3»، الأسبوع المقبل، في إطار النشاط التدريبي لمعهد بحوث الإنتاج الحيواني، لدعم الشباب لفتح مشاريع جديدة.

وقال بيان لوزارة الزراعة، إن محاور الدورة التدريبية “صناعة المنتجات اللبنية 3” دعم الشباب وفتح مشاريع، وتتناول الدورة التدريبية عن صناعة المنتجات اللبنية، كيفية صناعة المنتجات التالية:صناعة الجبن الموزاريلا، وصناعة الجبن المونستر، وصناعة الجبن الراس، الرومي، وأيضا صناعة الجبن الثلاجة، وكذا صناعة الجبن القريش، وأيضا صناعة الجبن الدمياطي، وصناعة السمن.

وتتناول الدورة أيضا صناعة الزبادي العادي، والزبادي بالمانجو، والزبادي بالجوافة، واللبن الرايب، والعيران، والزبادو بالمانجو والزبادو بالجوافة، وصناعة وإنتاج مشروبات شرش اللبن غير المملح بمركزات الفاكهة المختلفة بالمانجو، والرمان، والجوافة.

وقالت البيان، إن الدورة ستضم الجانبين النظري والعملي التطبيقي، ومن المقرر أن يتم تنظيم التدريب بمعمل تكنولوجيا الألبان، وقاعة الإرشاد بمحطة بحوث الإنتاج الحيواني بالسرو من تفتيش محطة السرو في إسكندرية الجديدة، وفارسكور بدمياط).

وأعلنت أنه على الراغبين في الحجز في الدورات المقبلة التواصل مع الدكتور محمد الحديدي – رئيس فرع الألبان بالمحطة على رقم 01062861602.

وكانت قد أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنه قد بلغ إجمالى تمويل المشروع القومى للبتلو حوالى 1.8 مليار جنيه وبلغ عدد الرؤوس 120 ألف رأس بإجمالي 11 ألف مستفيد، و كما تم إنشاء مجمع الإنتاج الحيوانى بالفيوم بطاقة 15 ألف رأس، ومزرعة الجاموس المحسن وراثياً بغرب غرب المنيا 1500 ألف رأس تستخدم كنموذج لتشجيع المستثمرين فى هذه المناطق، كما تم تطـوير وإنشـــاء 25 مركـــزا منها منها 4 مراكز تابعة لوزارة الزراعة و21 مركزا بتمويل ذاتى أو بقروض ميسرة 5%، كمـــا يستهدف إنشـاء 33 مركـزا آخـر فـي إطــار مبــادرة حيــاة كريمة ضــمن مجمع الخدمات الزراعية.