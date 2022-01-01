تبادل الرئيس السيسي التهنئة مع رؤساء العالم بالعام الميلادي يتصدر اهتمامات الصحف

تناولت صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم السبت، تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة مع ملوك ورؤساء العالم بمناسبة العام الميلادي الجديد.

وأبرزت الصحف احتفالات دول العالم بالعام الميلادي الجديد في ظل الإجراءات الاحترازية ضد فيروس "كورونا" ومتحوراته، كما سلطت الضوء على جهود وزارة الداخلية لتأمين احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد بالمحافظات.

وفي التفاصيل، ذكرت صحف "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية"، أن الرئيس السيسي تبادل برقيات التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة ملوك ورؤساء دول العالم؛ بمناسبة الاحتفال ببدء العام الميلادي الجديد 2022، حيث أعرب في برقياته للزعماء عن أصدق تهانيه القلبية وأطيب تمنياته لهم ولشعوبهم الصديقة، داعيا الله تعالى أن يجعل العام الجديد عام خير وازدهار واستقرار، وعن تطلعه بكل تفاؤل أن يشهد عام 2022 بداية مرحلة جديدة من التنمية والتقدم من خلال تضافر الجهود والالتزام بالتعاون المشترك من أجل تحقيق مستقبل أفضل وغد مشرق لجميع شعوب العالم.

وأضافت الصحف أن الرئيس السيسي بعث ببرقية تهنئة لأبناء مصر في الخارج نقلتها سفاراتنا وقنصلياتنا حول العالم بمناسبة بدء العام الجديد، وتلقى برقيات تهنئة بالعام الميلادي الجديد من كبار رجال الدولة أعربوا فيها عن خالص تهانيهم وأطيب تمنياتهم لمصرنا العزيزة بدوام التنمية والتقدم والرخاء.

وفي إطار الاحتفال بالعام الميلادي الجديد، كتبت صحيفة (الأهرام) أن الإجراءات الاحترازية ضد فيروس "كورونا" ومتحوراته خيمت على احتفالات العالم بالعام الجديد، حيث قررت بعض الدول إلغاء الرحلات الجوية وفرضت أخرى حظرا ليليا للتجوال، وشددت ثالثة من قيودها لمواجهة الأعداد المتصاعدة في الإصابات بـ "أوميكرون"، كما تم فرض قيود صارمة على الحفلات العامة بمنع الموسيقى واقتصار التجمّعات على العائلة.

وتحت عنوان "في رأس السنة.. كورونا تفرض كلمتها على العالم"، أكدت صحيفة (الأخبار) أن جائحة "كورونا" طغت على احتفالات العام الجديد حول العالم.. ونقلت عن جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس حول العالم ارتفعت إلى 682 مليونا و515 ألفا و34 حالة.. وإجمالي الوفيات ارتفع إلى 5 ملايين و924 ألفا و595 حالة.

وذكرت صحيفة (الأخبار) تحت عنوان "تأمين احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد بالمحافظات" أن وزارة الداخلية كثفت من الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، حيث قامت مديريات الأمن بتفعيل خطة التأمين من خلال الانتشار الأمني المكثف بكافة المحاور والميادين والمنشآت المهمة، موضحة أن الخطط الأمنية شملت الدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بجميع المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية، كما تم الدفع بقوات بحثية وخدمات سرية، فضلا عن خدمات الشرطة النسائية المشاركة في عمليات الفحص والتأمين.

وفي الشأن التعليمي، كتبت صحيفة (الجمهورية) تحت عنوان "ضوابط جديدة لتوزيع التغذية المدرسية" أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت ضوابط جديدة للتغذية المدرسية؛ بما يضمن الحفاظ على الصحة العامة والنمو السليم للطلاب.

ونقلت عن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي قوله: "إنه تقرر عدم توريد أية منتجات غذائية، خاصة بالتغذية المدرسية إلا بعد استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء طبقًا لشهادة التوريد الشهرية الصادرة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع عدم تخزين الوجبات المدرسية بالمدارس وفي حالة التخزين لضرورة قصوى تقع المسئولية على المدارس المخزن بها.

إلى ذلك، أشارت صحف "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية" إلى حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد هذه الأيام.. حيث أوضحت صحيفة (الأهرام) أن القاهرة وعددا من المحافظات تعرضت لأمطار غزيرة تزامنت مع انخفاض حاد في درجات الحرارة ورياح شديدة؛ ما أدى إلى خلو الشوارع والأسواق من المارة.

ونقلت صحيفة (الجمهورية) عن هيئة الأرصاد الجوية أن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية سوف تستمر على مناطق شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد حتى يوم الإثنين المقبل، مطالبة كافة الجهات باتخاذ التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن ظواهر جوية غير متوقعة.

اقتصاديا، وتحت عنوان "دفعة جديدة من عربات السكك الحديدية منتصف يناير"، أكدت صحيفة (الأخبار) أن هيئة السكك الحديدية ستستقبل منتصف يناير الجاري دفعة من العربات المكيفة الجديدة المتعاقد عليها ضمن صفقة الـ 1300 عربة مع التحالف الروسي المجري.. موضحة أن الهيئة اتفقت مع شركة (ترانسماش هولدينج) الروسية المجرية على توريد 800 عربة مكيفة درجة أولى وثانية وثالثة على دفعات شهرية.