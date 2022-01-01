في الساعات الأولى.. أجواء الاحتفال بشارع شبرا في ٢٠٢٢

في الساعات الأولى من بداية عام 2022، زينت الألعاب النارية شوارع شبرا، الأمر الذي دفع الشاب العشريني محمد متولي، لكي يحكي الاستعدادات التي جهزها قبل العام الميلادي الجديد.

أجواء الاحتفال بشارع شبرا في ٢٠٢٢

أوضح محمد متولي، أحد أهالي شبرا أن جهد الأهالي لم يقل شيء عن الأعوام الماضيه، فالجميع يريد أن يفرح بدخول العام الجديد.

وأضاف أن الأنواع اضاءات جميع شوارع شبرا بعد إطلاق الألعاب النارية.

أجواء الاحتفال بشارع شبرا في ٢٠٢٢

وعبر عن سعادته بالاحتفال بالعام الميلادي الجديد وسط اسرته، وفرحتهم وهم حوله..

أشار سعيد يوسف، أحد الأهالي في شبرا أن هدايا الكريسماس ملأت جميع الأرصفة والشوارع.

أجواء الاحتفال بشارع شبرا في ٢٠٢٢

وأردف: تمنيت الكثير من الله أن يحدث في العام الميلادي الجديد، فالعام الماضي كان من أفضل الاعوام بسبب تطورنا بقيادة الرئيس السيسي.

بينما قالت خديجة محمد، أحد المواطنين أنها صممت على التنزه مع عائلتها في شارع شبرا والتصوير مع الشجرة والتقاط الصور التذكارية احتفالا بقدوم العام الجديد.

أجواء الاحتفال بشارع شبرا في ٢٠٢٢

وشهدت شوارع شبرا زحامًا كبيرًا من قبل المصريين، للاحتفال بالعام الجديد 2022، بملابس شتوية تليق مع المناسبة.

كما شهدت شوارع مصر الجديدة زينة العام الجديد، ووجود شجرة الكريسماس التي التف حولها المصريون، لاتخاذ الصور التذكارية.

وهنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، الشعب المصري والأمة العربية بمناسبة بداية العام الجديد 2022.

أجواء الاحتفال بشارع شبرا في ٢٠٢٢

وقال الرئيس السيسي، في منشور عبر حسابه على "فيسبوك": "أتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري العظيم بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، وأدعو الله تعالى أن يكون عام خير وازدهار وأن يوفقنا لتحقيق لوطننا الغالي مزيدًا من التنمية والرقي، وأن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار … وكل عام وأنتم بخير".

أجواء الاحتفال بشارع شبرا في ٢٠٢٢

وتزينت شوارع شبرا، بأشجار الكريسماس التي تم وضعها في مسار الطريق، كما انتشرت تلك الأشجار في مختلف الشوارع، وحرص المواطنون على التقاط الصور التذكارية مع تلك الأشجار احتفالًا بالعام الجديد.

أجواء الاحتفال بشارع شبرا في ٢٠٢٢

أجواء الاحتفال بشارع شبرا في ٢٠٢٢

أجواء الاحتفال بشارع شبرا في ٢٠٢٢

أجواء الاحتفال بشارع شبرا في ٢٠٢٢

أجواء الاحتفال بشارع شبرا في ٢٠٢٢

أجواء الاحتفال بشارع شبرا في ٢٠٢٢

أجواء الاحتفال بشارع شبرا في ٢٠٢٢