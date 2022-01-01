السبت 01 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

المعز.. قبلة المحتفلين برأس السنة 2022 (صور)

المحتفلين برأس السنة
المحتفلين برأس السنة 2022

مع الدقائق الأخيرة في عام ٢٠٢١، وقدوم عام جديد يقف في الشوارع الصغار قبل الكبار، في طقس غير مستقر، يزداد أعداد المصطافين على كراسي الكافيهات، أكثر من الشوارع بسبب الطقس السيء، وتتزين أرجاء شوارع المعز، وينتظر الجميع العام القادم ٢٠٢٢، ويخطط المواطنين للاحتفال مع أسرهم والتقاط الصور التذكارية.

وتستعرض "الدستور" كيف احتفل المصريون بالكريسماس في المعز.

قال محمود السماحي، أحد المواطنين، إنه قرر أن يحتفل مع أسرته في المعز في أجواء مبهجة، ويستقبل العام الجديد في مكان مبهج ومريح للأعصاب.

بينما قالت أماني محمد، إنها قررت أن تذهب مع أصدقاءها للحسين للاحتفال برأس السنة والعام الميلادي الجديد.

والتقطت منها نهى السيد، طرف الحديث قائلة: "أجواء الحسين مبهجة جدًا، وفعلًا بتبين جمال مصر وعظمتها".

 

 

 

 

 

وشهدت شوارع مصر الجديدة زحامًا كبيرًا من قبل المصريين، للاحتفال بالعام الجديد 2022، بملابس شتوية تليق مع المناسبة.

كما شهدت شوارع مصر الجديدة زينة العام الجديد، ووجود شجرة الكريسماس التي التف حولها المصريون، لاتخاذ الصور التذكارية.

وهنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، الشعب المصري والأمة العربية بمناسبة بداية العام الجديد 2022.

وقال الرئيس السيسي، في منشور عبر حسابه على "فيسبوك": "أتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري العظيم بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، وأدعو الله تعالى أن يكون عام خير وازدهار وأن يوفقنا لتحقيق لوطننا الغالي مزيدًا من التنمية والرقي، وأن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار … وكل عام وأنتم بخير".

وتزينت شوارع المعز والحسين، بأشجار الكريسماس التي تم وضعها في مسار الطريق، كما انتشرت تلك الأشجار في مختلف الشوارع، وحرص المواطنون على التقاط الصور التذكارية مع تلك الأشجار احتفالًا بالعام الجديد.

الشوارع المعز شوارع المعز الطقس السيء التذكارية تتزين شوارع عام ٢٠٢١

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وائل لطفي

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