‏الرئيس الفرنسى: 2022 هو عام الخروج من جائحة كورونا‎

توقع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، اليوم، أن عام ‏2022 هو عام الخروج من جائحة كورونا.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن الوضع الوبائي لكورونا في فرنسا سيكون صعبا خلال الأسبوع المقبل.

وفي السياق، أعلنت السلطات المحلية في باريس، في ظل الارتفاع الحاد في عدد الإصابات بفيروس كورونا في فرنسا، فرض وضع الكمامة في شوارع العاصمة باريس انطلاقا من الجمعة 31 ديسمبر 2021.

وأعلنت السلطات المحلية في باريس الأربعاء الماضي أن وضع الكمامة سيصبح إلزاميا في شوارع العاصمة الفرنسية ابتداء من يوم الجمعة 31 ديسمبر، وذلك وسط ارتفاع حاد في عدد إصابات كوفيد-19.

وتابعت السلطات في بيان: «مخالفة هذه القاعدة سيؤدي إلى دفع غرامة 135 يورو».