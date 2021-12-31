الجمعة 31 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بني سويف يتفقد أعمال شفط وكسح مياه الأمطار بالشوارع والميادين

محافظ بنى سويف
محافظ بنى سويف

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مساء اليوم الجمعة جهود الوحدة المحلية للمدينة العاصمة والأجهزة المعنية في التعامل مع ما أسفر عنه موجة الطقس السيء، حيث تعرضت المحافظة لتساقط أمطار من خفيفة لمتوسطة ببعض المناطق، والذي أدى لتجمعات مياه بعدد من الشوارع على مستوى المدينة.

وتابع محافظ بني سويف أعمال الكسح والشفط المنفذة، مشددا على تسريع وتيرة الأعمال، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية بالتنسيق مع قطاعي الكهرباء والمياه، وضرورة تفعيل الخطوط الساخنة لتسهيل الإبلاغ عن أماكن تجمع المياه أو الأعطال والمشكلات الطارئة التي تشهدها بعض الخدمات الحيوية في مثل تلك الظروف.

وشدد محافظ بنى سويف على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن  على ضرورة استمرار متابعة تطبيق كافة التدابير بكافة أرجاء المحافظة وخاصة المناطق والشوارع والمحاور الحيوية، مشددا على تمركز المعدات والأفراد في نقاط ثابتة مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمرور على الأماكن التي قد تمثل مواقع لتجمع المياه والأمطار، ومتابعة مخرات السيول بدائرة المحافظة، وتفعيل غرف العمليات وجاهزية المعدات وفرق الطوارئ بالمديريات والوحدات المحلية لمواجهة أية أحداث تنتج عن موجة تقلبات الطقس ومراجعة أعمدة الإنارة وإبلاغ  غرفة العمليات  الرئيسية بديوان عام المحافظة بمستجدات الوضع على أرقام غرفة العمليات.

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كما شدد  المحافظ على رؤساء المناطق  ومسئولي شركة الكهرباء بمراجعة أعمدة الإنارة والتأكد من إغلاق فتحات صيانة الأعمدة وعدم وجود كابلات أو أسلاك مكشوفة حرصًا على حياة المواطنين، مؤكدا على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع المدن والميادين الرئيسية، لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق مع الجهات المعنية ، وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق، لشفط أية تراكمات إن وجدت حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية.

وكلف المحافظ بضرورة ضمان الربط المستمر بين غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة ولتلقي بلاغات المواطنين عن تراكمات مياه الأمطار لسرعة التعامل معها  وضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفوري معها.

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وناشد المحافظ المواطنين بضرورة توخي الحذر في مثل هذه الأوضاع التي تتعرض لها ربوع مصر من موجة طقس متقلب ، مطالبا بعدم الخروج إلى إذا دعت الضرورة لذلك ، وذلك حفاظا على سلامتهم وذويهم من أي ضرر قد يلحق بهم ، وضرورة البعد عن أية أشياء تكون موصلة جيدة للكهرباء

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وتابع المحافظ أعمال رفع بعض الأسلاك بها ماس كهربائي، بشارع صلاح سالم وأمام مديرية التربية والتعليم وبالطريق الدائري وأمام المنطقة الثالثة على الفور، حيث  تم استدعاء شبكة الكهرباء والتعامل معها على الفور.

رافق المحافظ، خلال جولته المسائية المحاسب هاني الجويلي رئيس المدينة، وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وفي هذا السياق تواصل الوحدات المحلية جهودها للتعامل الفعال مع الأمطار، وأماكن تجمعات المياه، وذلك بالتنسيق الميداني المستمر مع الجهات ذات الصلة للتعامل الفوري مع أية طوارئ

بني سويف مخرات السيول الحركة المرورية مياه الأمطار الطقس السيء دكتور محمد هاني غنيم

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