كيف تشعر بالأمل والإيجابية في 2022؟

تذكر ليلة رأس السنة 2019، كنا أصغر سنًا وأكثر هدوءًا ومليئين بالأمل، لم نكن نعرف بعد كورونا، ثم حل عام 2020 وظل كل شيء في حالة من الفوضى والاضطراب منذ ذلك الحين.

حتى عندما تبدأ الأمور في التحسن، فإن المتغيرات الجديدة والأرقام المتزايدة تهدد هذا المسار الإيجابي، مما يفسد مسار مسيرتنا المصممة للعودة إلى الحياة الطبيعية، نتيجة لذلك قد يكون من الصعب حقًا الشعور بالأمل.

لكن كبشر نحتاج إلى الأمل، نحن بحاجة إلى التفاؤل، والأشياء التي نتطلع إليها، والأشياء التي نهو عمل على تحقيقها، وإلا فإننا نجازف بأن يبتلعنا كآبة كل شيء، إذن هل من الممكن التفكير في عام 2022 بطريقة مفعمة بالأمل.

تقول جوديث كوين مدربة الحياة، إن الأمل ممكن دائمًا في بعض الأحيان عليك فقط العمل عليه، فوفقا لموقع مترو: " إذا بحثنا عن خيبات الأمل والكوارث، فسنجدها إذا بحثنا عن الأشياء الجيدة التي حدثت، فسنجدها أيضًا.. أود أن أسألك أن تسأل نفسك ثلاثة أسئلة:

ما الذي تعلمته عن نفسك (سواء كان جيدًا أو سيئًا) فيما يتعلق بكيفية التعايش مع خيبات الأمل أو التعامل معها؟ ماذا تريد أن تخلق المزيد في حياتك؟ ما الذي تحتاج إلى تغييره لخلق المزيد من ذلك؟

" العمل هو الذي يعطي الأمل "

استراتيجيات للشعور بمزيد من الإيجابية تجاه العام الجديد

إذا كان القلق يسيطر عليك، تقول جوديث إن أفضل شيء يمكنك القيام به للمساعدة هو إنشاء هياكل جيدة تساعدك على الشعور بأنك تتحكم في أجزاء من حياتك.

من المهم أيضًا أن تتحكم في الأشخاص الذين تحيط بهم قدر الإمكان، وما تقرأه أو تشاهده توقف عن تغذية خوفك.

نصيحة جوديث التالية هي ما تسميه مفتاح النمو الشخصي - القدرة على التكيف مع ما ترميه الحياة عليك.