الجمعة 31 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2022.. تعرف على التفاصيل

طلاب
طلاب

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2022.. يتسأل كثير من أولياء الأمور والطلاب عن الجدول بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الجدول لاختبارات نصف العام الدراسي 2021-2022 الذي يقام في الفترة ما بين يوم السبت الموافق 22-1-2022 ليوم الأربعاء الذي يوافق 2-2-2022، لطلبة الصف الأول الثانوى العام، إذ تقام الامتحانات للمواد الذي خارج المجموع في يومي 15 يناير 2022، 17 يناير 2022، وستُعقد الامتحانات إلكترونياً في المدرسة وتكون بلجان مراقبة ومؤمنة.

 

جدول امتحانات الصف الاول الثانوي 2022 الترم الأول

المادة الأولى اللغة العربية 

جدول امتحانات الصف الاول الثانوي 2022 الترم الأول

وقامت وزارة التربية والتعليم المصرية بالتشديد على جميع الطلبة بمراعاة الزمن الذي يخصص للإجابة لكل مادة، وتابعت الوزارة أنه تم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والإجراءات الوقائية، ويجب على جميع الطلاب أن يقوموا بمراعاة الزمن الذي يخصص للإجابة لكل مادة، لكي يتخطى أيام الامتحانات .

ومن الجدير بالذكر أن أرسلت وزارة التربية والتعليم المصرية، "فاكس" بجميع الإدارات التعليمية وذلك بشأن الاستعدادات الحالية لعقد امتحان "الفصل الدراسي الأول" لطلبة الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021- 2022، وجهت بالتنبيه المشدد على المدارس الثانوية الالتزام بتنفيذ التالي:

امتحانات الصف الأول الثانوي 2022 الفصل الدراسي الأول

- أن يقوموا بالتنبيه على جميع طلبة الشهادة الإعدادية بتسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحان للعام 2021- 2022 من خلال الرابط التالي:
Moe_register.emis.gov.eg
وذلك بعد التأكد من صحة البيانات المسجلة لهم على قاعدة البيانات، وفي حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فورًا من خلال الاستمارة الإلكترونية للطلاب.

امتحانات الصف الأول الثانوى امتحانات جدول الأداب المدارس الثانوية الشهادة الشهادة الاعدادية

رئيس التحرير

وائل لطفي

2021 عام العدالة والحصاد والقدرة

الأكثر قراءة

برودة وأمطار تصل حد السيول.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

10 آلاف جنيه مكافأة.. وزير الأوقاف يزور «سيدة الشهامة» بحلوان (صور)

القبض على مطربة شهيرة ومدير أعمالها

السيدة انتصار السيسى تهنئ المصريين بالعام الجديد

حجم تعاملاته 4 ملايين جنيه.. حبس تاجر عملة فى السوق السوداء

تفاءلوا بالخير تجدوه.. بشائر العام الجديد 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سيرة الحرية والوداع الهادئ

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020.. الجناح المصرى «3-5»

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

سمر عادل

ماذا يحمل عام 2022 للاقتصاد العالمى؟

عفاف السيد

«البنت السبانخ».. كيف تحصلين على عريس؟

حسين دعسة

جابر عصفور.. سيرة الحرية والوداع الهادئ

محمد عبدالعزيز

عام خير للوطن وبركة للشعب العريق

مؤمن المحمدي

والله وعملوها الرجالة

صور

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

جنازة الإعلامية عزة الإتربي

محطة تل أبيب

المزيد

تحولات كبرى.. ماذا فعلت إسرائيل فى 5 ملفات مهمة خلال 2021؟

إسرائيل توفر جرعة تعزيزية ثانية من لقاحات «كورونا» للمسنين

إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال