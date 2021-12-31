جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2022.. تعرف على التفاصيل

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2022.. يتسأل كثير من أولياء الأمور والطلاب عن الجدول بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الجدول لاختبارات نصف العام الدراسي 2021-2022 الذي يقام في الفترة ما بين يوم السبت الموافق 22-1-2022 ليوم الأربعاء الذي يوافق 2-2-2022، لطلبة الصف الأول الثانوى العام، إذ تقام الامتحانات للمواد الذي خارج المجموع في يومي 15 يناير 2022، 17 يناير 2022، وستُعقد الامتحانات إلكترونياً في المدرسة وتكون بلجان مراقبة ومؤمنة.

جدول امتحانات الصف الاول الثانوي 2022 الترم الأول

المادة الأولى اللغة العربية

جدول امتحانات الصف الاول الثانوي 2022 الترم الأول

وقامت وزارة التربية والتعليم المصرية بالتشديد على جميع الطلبة بمراعاة الزمن الذي يخصص للإجابة لكل مادة، وتابعت الوزارة أنه تم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والإجراءات الوقائية، ويجب على جميع الطلاب أن يقوموا بمراعاة الزمن الذي يخصص للإجابة لكل مادة، لكي يتخطى أيام الامتحانات .

ومن الجدير بالذكر أن أرسلت وزارة التربية والتعليم المصرية، "فاكس" بجميع الإدارات التعليمية وذلك بشأن الاستعدادات الحالية لعقد امتحان "الفصل الدراسي الأول" لطلبة الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021- 2022، وجهت بالتنبيه المشدد على المدارس الثانوية الالتزام بتنفيذ التالي:

امتحانات الصف الأول الثانوي 2022 الفصل الدراسي الأول

- أن يقوموا بالتنبيه على جميع طلبة الشهادة الإعدادية بتسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحان للعام 2021- 2022 من خلال الرابط التالي:

Moe_register.emis.gov.eg

وذلك بعد التأكد من صحة البيانات المسجلة لهم على قاعدة البيانات، وفي حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فورًا من خلال الاستمارة الإلكترونية للطلاب.