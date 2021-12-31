الجمعة 31 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حقق أرباح 2 مليون جنيه.. ضبط عاطل يتاجر فى العملة بالدقهلية

ضبط عاطل يتاجر في
ضبط عاطل يتاجر في العملة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من ضبط عاطل حقق أرباحًا مالية كبيرة، من خلال قيامه بالإتجار في النقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية.

وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة المنزلة بالدقهلية، بالتعامل فى النقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامه بشراء «العملات الأجنبية»، من المواطنين بأسعار أعلى من سعر الصرف بنسبة بسيطة، على أن يقوم ببيعها عقب ذلك لبعض التجار والمستوردين والشركات من راغبى الحصول عليها، بأسعار أعلى من سعر الصرف، بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام، طبقًا للفحص المستندى 2 مليون جنيه.

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