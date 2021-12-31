أبرزها The Notebook.. أفلام للاستمتاع برأس السنة فى المطر

أثناء هطول الأمطار تشعر بالبرودة التي تجعلك ترغب في البقاء بالمنزل، بدلاً من الخروج والتعثر في أجواء المطر، لذلك فإن مشاهدة الأفلام الخاصة بالمطر أمرا جيد للتسلية، وفقا لموقع «personal».

Be with You

مشهد المطر في بداية هذا الفيلم هو أكثر ما يثير انتباهك، وحبكة الفيلم تفرض عليك متابعتها باهتمام، ويستعرض الفيلم القرارات المتعلقة بخيارات الحياة، والتضحية والعناية بالعلاقات الأسرية وقضاء معظم الوقت معًا، مع خلفية هطول الأمطار في أجواء الريف الياباني الجميل.

The Notebook



أحد أفضل أفلام هوليوود الرومانسية، ويروي قصة رجل عجوز يقرأ قصة في دفتر ملاحظات لامرأة عجوز قصة حب بين شاب فقير، وفتاة ثرية، وتم تصنيف فيلم Notebook كواحد من أكثر 30 فيلمًا رومانسيًا على الإطلاق، وقام فيه الممثلان الرئيسيان ريان جوسلينج وريتشيل ماك آدامز بالتمثيل تحت أجواء المطر الشاعرية.

Blade Runner



تدور قصة الفيلم حول إجبار رئيس الشرطة ريكارد على مواصلة وظيفته القديمة، للمساعدة في القضاء على أربعة عناصر، ويقابل في طريقه فتاة ويقع في حبها.

وستشاهد المطر يتساقط خلال الفيلم بأكمله، كما أن المعركة التي تحدث أسفل المطر بمثابة تحفة سينمائية.

THE CROW

في الليلة التي سبقت حفل زفاف بطل الفيلم يقُتل الموسيقي إريك درافن وخطيبته بوحشية على يد أعضاء عصابة عنيفة داخل المدينة، وفي ذكرى وفاتهم، ينهض إريك من القبر ويرادي عباءة الغراب القوطية، ويتحول إلى منتقم خارق مصمم على تعقب البلطجية المسؤولين عن الجرائم ومعاقبتهم.

وأثناء الفيلم بأكمله تمطر السماء لكن اللحظة التي تجعلنا نجلس ونأخذ نفسًا، هي عندما ينقذ الغراب فتاة صغيرة من التعرض للضرب من قبل سيارة، فتاة كانت قريبة من الزوجين المقتولين.

Jurassic Park

تدور قصة الفيلم حول اثنين من علماء الأحافير وعالم الرياضيات من بين مجموعة مختارة تم اختيارها للقيام بجولة في مدينة ملاهي جزيرة يسكنها الديناصورات، تم إنشاؤها من الحمض النووي لعصور ما قبل التاريخ، وفي الوقت الذي يؤكد فيه العقل المدبر للنزهة لباقي الأعضاء أن المنشأة آمنة، يكتشفون تواجد عدد من الحيوانات المفترسة الشرسة ويذهبون في الصيد.

وتطر عليهم السماء عند مواجهتهم للخصم الشرس، كما تلتهم عاصفة هائلة المتنزه والتي تزيد من الرعب لدي أبطال الفيلم، وتهاجم المجموعة التي تقطعت بها السبل تحت المطر أمام السياج، ستشاهد أن هناك طينا وصراخا، وأجواء الفيلم مشوقة بشكل عام.